إعلاميون يشيدون بجناح الإمارات في معرض قمة «التعاون»

أبدت الشخصيات الإعلامية والصحافية من مختلف المؤسسات ووسائل الإعلام الخليجية والعربية والدولية إعجابها بجناح دولة الإمارات في المعرض المصاحب لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أمس في الكويت وما تضمنه من كتب وإصدارات عن إنجازات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، في كافة مجالات العمل الوطني.

وقال ناصر اسعد طاهر الاغبري المشرف على الجناح رئيس قسم العلاقات الإعلامية والمراسلين الصحافيين الأجانب بالمجلس الوطني للإعلام أن الجناح الذي نظمه المجلس يحتوي على كتاب "رؤيتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، الذي يتحدث عن القفزات الكبيرة في أداء الحكومة الاتحادية وأعمالها وإنجازاتها إلى جانب كتاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة "سرد الذات".

كما احتوى الجناح على كتب عن القادة المؤسسين وسير الحكام والتاريخ السياسي لدولة الإمارات وإنجازات الحكومة الاتحادية.. إلى جانب كتب متخصصة بالبيئة والتاريخ الطبيعي والاركيولوجي لدولة الإمارات وبيئتها ومحمياتها الطبيعية إلى جانب الصيد والفروسية والحياة البرية وقصائد شعرية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإصدارات أخرى متنوعة ونشرات تعريفية عن دولة الإمارات.

وأشاد زوار الجناح من الإعلاميين وكبار المسؤولين في المؤسسات الإعلامية الخليجية والعربية والدولية بالنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، والمكانة الرفيعة التي باتت تحتلها الإمارات على المستوى الدولي التي تجسدت بفوزها بتنظيم المعرض الدولي إكسبو 2020 .. وأثنوا على محتويات الجناح التي تجسد المنجزات التي حققتها الإمارات على الأصعدة كافة .