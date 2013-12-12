زعيم أكبر قبيلة عربية فى دارفور يعلن انشقاقه عن حزب "البشير"

أعلن موسى هلال، زعيم أكبر قبيلة عربية فى إقليم دارفور، غربى السودان، انشقاقه عن حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى الخرطوم، وانضمامه إلى حزب "الإصلاح الآن" المنشق حديثاً أيضا عن الحزب الحاكم، بحسب مراسل الأناضول.

واعتبر "هلال"، خلال مخاطبته حشداً جماهيرياً من أبناء قبيلته "المحاميد" فى مدينة الضعين (شرقى دارفور) اليوم الأربعاء، أن "الأفكار التى يتبناها حزب الإصلاح الآن (بزعامة غازى صلاح الدين) هى المخرج لقضايا السودان".

وأضاف: "أنا من دعاة الإصلاح، لهذا أعلن انضمامى لحزب الإصلاح الآن"، كما دعا فى كلمته أهل دارفور إلى ضرورة التماسك والوحدة والتسامح، وتوحيد الرؤى نحو التعايش السلمى، وإعادة النظر فى الحروب والفتن والاقتتال.

ومضى "هلال"، الذى كان مرتدياً زياً عسكرياً، قائلا إنه يعتزم زيارة كل مناطق النزاع القبلى فى دارفور، بهدف إجراء مصالحات قبلية بين كل القبائل المتنازعة.

ومؤخرا، بدأ "هلال"، الذى كان يشغل منصب مستشار فى ديوان الحكم الاتحادى، يتخذ موقفاً مناوئاً لحكومة الرئيس عمر البشير، زعيم الحزب الحاكم، فى أعقاب تجاهل الأخير طلبه بإقالة والى شمال دارفور محمد يوسف كبر الذى يتهمه هلال بتأجيج الصراع القبلى فى بعض مناطق الإقليم المضطرب.