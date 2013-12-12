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الملحقية العسكرية العمانية تحتفل بيوم قوات السلطان قابوس

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الملحقية العسكرية العمانية تحتفل بيوم قوات السلطان قابوس الملحقية العسكرية العمانية تحتفل بيوم قوات السلطان قابوس

احتفلت سفارة سلطنة عمان والملحقية العسكرية العمانية فى مساء اليوم الأربعاء، بيوم قوات السلطان قابوس المسلحة، والذى يتزامن مع يوم 11 ديسمبر من كل عام، وذلك برعاية الشيخ خليفة بن على بن عيسى الحارثى، سفير عمان ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، والملحق العسكرى لسفارة عمان العميد الركن راشد بن حمدان المعمرى.

وحضر الحفل نخبة من كبار المسئولين والشخصيات العامة وقادة القوات المسلحة المصرية، والشرطة، والسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية من ممثلى الدول العربية والأجنبية لدى مصر وقيادات وزارة الدفاع، ونخبة من رؤساء تحرير الصحف والمجلات، والإعلاميين، والملحقين العسكريين وكبار الضباط بالسفارات العربية والأجنبية بالقاهرة.

وحضر الحفل أيضا أعضاء البعثة الدبلوماسية بسفارة السلطنة، وأبناء الجالية العُمانية فى مصر.

من جهته هنأ اللواء أركان حرب، محمد عباس، مندوب القوات المسلحة المصرية نائبًا عن وزير الدفاع فى الحفل، سلطنة عمان والقوات المسلحة العمانية بيومها الوطنى متمنيًا لجيش السلطنة المزيد من التقدم والثبات مشيدًا بالعديد من المشاهد التى عبرت عن امتداد جسور قوية من العلاقات الأخوية الوثيقة التى بدأت منذ فجر التاريخ بين مصر وسلطنة عُمان.

وخلال الحفل تم عرض وتوزيع مجموعة من أحدث الإصدارات العسكرية والكتب والمطبوعات الإعلامية والوثائقية عن السلطنة.

يذكر أن الجيش العمانى يضم وحدات، وتشكيلات متكاملة، وعالية الأداء بأسلحتها ذات التقنية الحديثة، وبوحدات الإسناد، وإدارة النيران، والدفاع الجوى المعززة، بقوى بشرية مؤهلة علميًا وفنيًا.

وقال العميد الركن راشد بن حمدان المعمرى، الملحق العسكرى لسفارة عمان، إن تخصيص الحادى عشر من ديسمبر من كل عام من قبل السلطان قابوس بن سعيد، هو تكريم منه لمنتسبى القوات المسلحة العمانية وعرفانًا منه بالدور الكبير الذى قامت به قواته المسلحة فى درء الأعداء وصد الغزاة.

ولفت إلى أن هذا اليوم يعتبر دفعًا معنويًا لأبناء القوات المسلحة العمانية، متمنيًا لبلاده المزيد من الأمن والتقدم والرقى بين دول العالم.

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مصر 365

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