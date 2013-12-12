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نيمار يسجل ثلاثة أهداف ويقود برشلونة لفوز ساحق على سيلتيك

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نيمار يسجل ثلاثة أهداف ويقود برشلونة لفوز ساحق على سيلتيك نيمار يسجل ثلاثة أهداف ويقود برشلونة لفوز ساحق على سيلتيك

أظهر نيمار  قدراته التهديفية العالية وسجل ثلاثة أهداف ليتخلص برشلونة من التراجع الكبير الذي اصاب مستواه في الفترة الأخيرة بفوزه 6-1 على سيلتيك يوم الاربعاء ليضمن صدارة المجموعة الثامنة في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وسجل جيرار بيكي هدف السبق لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة وفي ظل تراجع سيلتيك إلى الدفاع استطاع بيدرو ونيمار اضافة الهدفين الثاني والثالث للفريق الاسباني قبل نهاية الشوط الأول.

ولم يسجل نيمار من قبل في البطولات الاوروبية الا انه احرز هدفين اخرين في الشوط الثاني ولم يستطع ادم ماتيوس منع اللاعب البرازيلي من تسجيل الهدف الثالث له. واكمل كريستيان تيو السداسية لبرشلونة من كرة سددها واصطدمت بلاعب قبل أن تسكن المرمى.

وسجل سيلتيك هدفه الوحيد عن طريق جورجيوس ساماراس قبل دقيقتين على نهاية زمن اللقاء.

وانهى برشلونة دور المجموعات وهو في صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة متفوقا بفارق اربع نقاط على ميلانو الايطالي صاحب المركز الثاني وخمس نقاط على اياكس امستردام الهولندي. وتذيل سيلتيك المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

 

رويترز

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