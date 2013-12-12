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توقيع اتفاقية شراكة بين "سكاي نيوز عربية" ومجموعة قنوات "CBC"

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توقيع اتفاقية شراكة بين "سكاي نيوز عربية" ومجموعة قنوات "CBC" توقيع اتفاقية شراكة بين "سكاي نيوز عربية" ومجموعة قنوات "CBC"

كتب : فاطمة النشابي منذ 20 دقيقة

أعلنت كل من "سكاي نيوز عربية" ومجموعة قنوات "CBC" عن توقيعهما اتفاقية شراكة وتعاون إعلامي.

وقع الاتفاق كل من خيري رمضان نائب رئيس مجلس إدارة "CBC"، ومدير عام سكاي نيوز عربية نارت بوران، جرى التوقيع في أبوظبي بمقر أستوديوهات "سكاي نيوز عربية"، بحضور ممثلين عن الجانبين.

وفي هذا الإطار، قال خيري رمضان "إن السنوات الثلاث الماضية شهدت طفرة في الفضاء العربي من ناحية ظهور القنوات الجديدة، وكان أبرز ما شد انتباهنا النجاح اللافت الذي حققته سكاي نيوز عربية في زمن قياسي كمؤسسة إعلامية متخصصة بالأخبار العاجلة، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وشكل هذا النجاح الدافع الرئيسي لرغبتنا بالشراكة معهم والتكامل بالخدمات المتبادلة للارتقاء بمستوى المنتج الإعلامي وشموليته".

من ناحيته، أعرب نارت بوران عن ترحيبه بهذه الشراكة، وقال "إن هذه الخطوة تأتي في سياق التطور الطبيعي للتوسع والانتشار الذي حققناه في والوطن العربي، ونحن على ثقة بأن تحالفاتنا الإستراتيجية في المنطقة ستسهم بالارتقاء بهذا التطور، وبأننا سنبذل ما في وسعنا لتقديم أهم وآخر الأخبار من مصر ومن مختلف مناطق الوطن العربي والعالم لحظة وقوعها".

وتوجه بوران بكلمة شكر للقائمين على مجموعة قناة "CBC"، وأشاد بمواكبتها للمشهد الإعلامي المصري الذي يشهد تطوراً متسارعا.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل المؤسستان على الاستفادة من مصادرهما لتوسيع قاعدة انتشارهما في مختلف مناطق الوطن العربي والعالم، وستستفيد كل من مجموعة قنوات "سي بي سي" وسكاي نيوز عربية في متابعة الأحداث والمواد الإعلامية وخدمات البث المباشر من المكاتب التابعة لهما في مختلف المناطق.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة قنوات "CBC" تبث من القاهرة وتقدم العديد من البرامج والمنوعات التي تبحث في مختلف القضايا، ولعبت دوراً فعالا في مختلف جوانب القضايا المصرية والعربية.

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