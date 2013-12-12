سكولاري: كريستيانو رونالدو يستحق الكرة الذهبية

ريو دي جانيرو، (إفي): أكد المدير الفني للمنتخب البرازيلي، لويس فيليبي سكولاري اليوم أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، يستحق الفوز بالكرة الذهبية على أدائه "وبخاصة هذا العام".

وأوضح سكولاري أنه منح صوته للنجم البرتغالي، الذي ينافس على الكرة الذهبية هذا العام مع الارجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي فرانك ريبيري.

جاءت تصريجات سكولاري في مؤتمر صحفي بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، قبيل مشاركته في النسخة العاشرة من منتدى "فوتيكوم"، أكبر تجمع لصناعة كرة القدم في أمريكا اللاتينية.

وأكد المدير الفني الذي تولى تدريب كريستيانو رونالدو أثناء وجوده على رأس الجهاز الفني للمنتخب البرتغالي، أنه عند سؤاله ما إذا كان قد منح صوته لميسي فيجيب بـ"لا" لأن مهاجم ريال مدريد "لا يزال الأفضل".