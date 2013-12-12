قذاف الدم: الصراع في ليبيا الآن ليس سياسيا لكنه "من أجل البقاء"

كتب : الوطن منذ 47 دقيقة

قال أحمد قذاف الدم، مسؤول العلاقات المصرية الليبية السابق، إنه التقى مع مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان، قائلا: "الحمد لله التقيت ببعض الإخوان في السجن، والتقيت بالعديد من السجناء الجنائيين والسياسيين، وأفكر في أن أكتب عن حالاتهم التي درستها".

وأكد قذاف الدم خلال حواره في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور1" أن "الإخوان مثل أي تنظيم أو حزب فمنهم السيء ومنهم الخيّر"، مشيرا إلى أن ليبيا كان بها أكثر من ثلاثة رؤساء وزارات ينتمون للإخوان، ولا يحمل لهم الحب أو الكره.

وأضاف أن "الصراع في ليبيا الآن أصبح صراعا من أجل بقاء ليبيا ووحدتها، وليس صراعا سياسيا"، مؤكدا ثقته في وعي الشعب الليبي.