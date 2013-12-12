مقتل شخص وإصابة ثلاثة بعد انتشار مزاعم بتدنيس المصحف في باكستان

قتل مجموعة من الغاضبين شخصا وأصابوا ثلاثة آخرين بجروح بعد اتهامات بتدنيس المصحف في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان اليوم، بحسب مسؤولين.

وبدأ العنف عندما زعم عدد من الباعة أنهم عثروا على صفحات من المصحف في صندوق من الرمان وصلهم في شحنة من إيران المجاورة، بحسب شهود عيان، وتجمع عدد من الرجال وهتفوا بشعارات ضد الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان في إيران، وقاموا بتدمير عدد من المتاجر وأحرقوا دراجة نارية وحاولوا السير باتجاه حي شيعي في المدينة، إلا أن الشرطة أوقفتهم، بحسب ما أفاد مسؤول في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته.

بدأت الحشود في إطلاق النار عشوائيا في أنحاء متفرقة من المدينة ما أدى إلى مقتل رجل وإصابة ثلاثة آخرين.

من جانبه، قال وزير الداخلية في الولاية أسد جيلاني: قتل رجل واحد على الأقل وأصيب ثلاثة آخرين في حوادث إطلاق نار في المدينة، وأشار إلى أنه تم احتواء الاضطرابات في المدينة بعد نشر عناصر من القوات شبه العسكرية في مناطق رئيسية، إلا أنه رفض الإدلاء بأية توضيحات حول الاتهامات بشأن تدنيس القرآن. وقال إنه لم يأت أحد إلى الشرطة لتسجيل شكوى بموجب قانون الإساءة إلى الاسلام المتشدد.

وكالات