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نيجيريا تمنح شهادة تقدير لاستشاري عظام مصري

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نيجيريا تمنح شهادة تقدير لاستشاري عظام مصري نيجيريا تمنح شهادة تقدير لاستشاري عظام مصري

منح إبراهيم شيما ، حاكم ولاية “كتسينا” بشمال نيجيريا ، مساء اليوم شهادة تقدير الي الطبيب المصري طارق حسان خليل ، الإستشاري ورئيس قسم العظام بمستشفي “كتسينا” العام ، الذي رحل أول أمس الإثنين عن عمر ناهز 48عاما .
> وذكرت أسرة الطبيب إن حاكم الولاية سلم الشهادة الي زوجة الطبيب خلال استقباله لها هي واطفالها في القصر الخاص به ، مشيرة في نفس الوقت الي أن الحاكم أرسل مندوبا الي منزل الأسرة لتقديم واجب العزاء في وفاة الجراح المصري .
> وأضافت أن السفارة المصرية بأبوجا تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقل الجثمان الي ودفنه بمسقط رأس الفقيد بميت غمر بمحافظة الدقهلية .
> أ ش أ

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