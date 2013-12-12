منح إبراهيم شيما ، حاكم ولاية “كتسينا” بشمال نيجيريا ، مساء اليوم شهادة تقدير الي الطبيب المصري طارق حسان خليل ، الإستشاري ورئيس قسم العظام بمستشفي “كتسينا” العام ، الذي رحل أول أمس الإثنين عن عمر ناهز 48عاما .
> وذكرت أسرة الطبيب إن حاكم الولاية سلم الشهادة الي زوجة الطبيب خلال استقباله لها هي واطفالها في القصر الخاص به ، مشيرة في نفس الوقت الي أن الحاكم أرسل مندوبا الي منزل الأسرة لتقديم واجب العزاء في وفاة الجراح المصري .
> وأضافت أن السفارة المصرية بأبوجا تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقل الجثمان الي مصر ودفنه بمسقط رأس الفقيد بميت غمر بمحافظة الدقهلية .
> أ ش أ
نيجيريا تمنح شهادة تقدير لاستشاري عظام مصري
منح إبراهيم شيما ، حاكم ولاية “كتسينا” بشمال نيجيريا ، مساء اليوم شهادة تقدير الي الطبيب المصري طارق حسان خليل ، الإستشاري ورئيس قسم العظام بمستشفي “كتسينا” العام ، الذي رحل أول أمس الإثنين عن عمر ناهز 48عاما .