أخبار عاجلة

حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

"شباب الأزهر والصوفية" يرسل قوافل دعوية لمواجهة الفكر المتطرف بالفيوم

Google+ Print
"شباب الأزهر والصوفية" يرسل قوافل دعوية لمواجهة الفكر المتطرف بالفيوم "شباب الأزهر والصوفية" يرسل قوافل دعوية لمواجهة الفكر المتطرف بالفيوم

كتب : ميشيل عبدالله منذ 46 دقيقة

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي النوبي رئيس الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية، بيانا، منذ قليل، أعلن فيه عن قراره بإرسال قافلة دعوية إلى محافظات الصعيد في أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وأبوسمبل وتوشكى والفيوم والبحر الأحمر يوم 15 من الشهر الجاري، لتجوب مدارس ومساجد هذه المحافظات.

وأوضح النوبي، أن هذه القوافل سيكون موضوعها "في حب الحبيب" وشعارها "السلام عليك أيها النبي"، حيث كان رئيس الاتحاد، قد تلقى رسالة من عدد من المحافظين، وعلى رأسهم محافظ الفيوم الدكتور حازم عطية الله، جاء فيها أن محافظة الفيوم تسعد بالقافلة الدعوية، تحت رعاية المكتب العام للاتحاد، بنشر الأخلاق الطيبة والتعايش السلمي في المجتمع المصري، ونشر الفكر المعتدل الوسطي، ومحاربة الفكر المتشدد والمتطرف الإخواني السلفي آملين أن تؤدي هذه القافلة رسالتها في المساجد الكبرى والمدارس بالمحافظة.

وأشار البيان إلى أن محافظ الفيوم، أكد على أن هناك استعداد من جميع طوائف الشعب لإستقبال هذه القافلة وقيادات الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية"

8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية"

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس