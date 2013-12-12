"شباب الأزهر والصوفية" يرسل قوافل دعوية لمواجهة الفكر المتطرف بالفيوم

كتب : ميشيل عبدالله منذ 46 دقيقة

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي النوبي رئيس الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية، بيانا، منذ قليل، أعلن فيه عن قراره بإرسال قافلة دعوية إلى محافظات الصعيد في أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وأبوسمبل وتوشكى والفيوم والبحر الأحمر يوم 15 من الشهر الجاري، لتجوب مدارس ومساجد هذه المحافظات.

وأوضح النوبي، أن هذه القوافل سيكون موضوعها "في حب الحبيب" وشعارها "السلام عليك أيها النبي"، حيث كان رئيس الاتحاد، قد تلقى رسالة من عدد من المحافظين، وعلى رأسهم محافظ الفيوم الدكتور حازم عطية الله، جاء فيها أن محافظة الفيوم تسعد بالقافلة الدعوية، تحت رعاية المكتب العام للاتحاد، بنشر الأخلاق الطيبة والتعايش السلمي في المجتمع المصري، ونشر الفكر المعتدل الوسطي، ومحاربة الفكر المتشدد والمتطرف الإخواني السلفي آملين أن تؤدي هذه القافلة رسالتها في المساجد الكبرى والمدارس بالمحافظة.

وأشار البيان إلى أن محافظ الفيوم، أكد على أن هناك استعداد من جميع طوائف الشعب لإستقبال هذه القافلة وقيادات الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية.