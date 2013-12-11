بلاتيني يدعم ترشيح ' دبي ' لاستضافة المونديال قريبا

بلباو، (إفي): أكد الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم تأييده لفكرة تنظيم دول الخليج لنسخ مقبلة من بطولة كأس العالم، مرشحا إمارة دبي لنيل هذا الشرف.

وشدد بلاتيني خلال ملتقى بالصحفيين الإسبان بمدينة بلباو على عدم وجود مشكلة في لعب مونديال 2022 في قطر، مبينا أن عدم اختيارها كان سيعني "الاخفاق السابع" للدول العربية المترشحة لتنظيم البطولة.

كما أوضح أن "البرازيل تبذل جهدا كبيرا لتنظيم كأس العالم بشكل رائع"، مدافعا عن نزاهة وشفافية عملية سحب قرعة المونديال.

وأوضح بلاتيني "لست قلقا على المونديال، فرغم أن الوضع ليس سهلا، لكنني واثق من أن البطولة ستكون رائعة".

وتعليقا على الاتهامات حول عدم نزاهة قرعة المونديال، قال بلاتيني "هذا يحدث باستمرار بعد كل قرعة، تظهر دوما نظريات المؤامرة، كنت حاضرا لمراسم القرعة، كل الأمور تمت بشفافية تامة".

واستبعد الأسطورة الفرنسي وجود خطر على صحة اللاعبين خلال المونديال بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة بالبرازيل، مشيرا الى أن "هناك منتخبات ستصل قبل مباراتها الأولى بوقت كاف من أجل التأقلم"، ومعيدا للأذهان سفر منتخب فرنسا الى المكسيك قبل مونديال 1986 بثلاثة أسابيع.

كما وصف قرار الفيفا باحتساب "وقع مستقطع" خلال بعض المباريات بالذكي، لإراحة اللاعبين من الحر الشديد.