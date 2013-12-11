أخبار عاجلة

حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بلاتيني يدعم ترشيح ' دبي ' لاستضافة المونديال قريبا

Google+ Print
بلاتيني يدعم ترشيح ' دبي ' لاستضافة المونديال قريبا بلاتيني يدعم ترشيح ' دبي ' لاستضافة المونديال قريبا

بلباو، (إفي): أكد الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم تأييده لفكرة تنظيم دول الخليج لنسخ مقبلة من بطولة كأس العالم، مرشحا إمارة دبي لنيل هذا الشرف.

وشدد بلاتيني خلال ملتقى بالصحفيين الإسبان بمدينة بلباو على عدم وجود مشكلة في لعب مونديال 2022 في قطر، مبينا أن عدم اختيارها كان سيعني "الاخفاق السابع" للدول العربية المترشحة لتنظيم البطولة.

كما أوضح أن "البرازيل تبذل جهدا كبيرا لتنظيم كأس العالم بشكل رائع"، مدافعا عن نزاهة وشفافية عملية سحب قرعة المونديال.

وأوضح بلاتيني "لست قلقا على المونديال، فرغم أن الوضع ليس سهلا، لكنني واثق من أن البطولة ستكون رائعة".

وتعليقا على الاتهامات حول عدم نزاهة قرعة المونديال، قال بلاتيني "هذا يحدث باستمرار بعد كل قرعة، تظهر دوما نظريات المؤامرة، كنت حاضرا لمراسم القرعة، كل الأمور تمت بشفافية تامة".

واستبعد الأسطورة الفرنسي وجود خطر على صحة اللاعبين خلال المونديال بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة بالبرازيل، مشيرا الى أن "هناك منتخبات ستصل قبل مباراتها الأولى بوقت كاف من أجل التأقلم"، ومعيدا للأذهان سفر منتخب فرنسا الى المكسيك قبل مونديال 1986 بثلاثة أسابيع.

كما وصف قرار الفيفا باحتساب "وقع مستقطع" خلال بعض المباريات بالذكي، لإراحة اللاعبين من الحر الشديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع