"غاز مصر":تعليمات الوزير بتعظيم المكون المحلى فى توصيل الغاز للمنازل

قال المهندس فيصل أبو العز، رئيس شركة غاز، إن وزير البترول المهندس شريف إسماعيل أصدر توجهات لشركات توصيل الغاز الطبيعى، ضرورة تعظيم استخدام المكون المحلى فى المشروعات البترولية، خاصة مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وتمت الاستجابة من خلال تعاقد عدد من الشركات مع شركة النصر لصناعة المواسير على توريد 800 ألف متر مواسير صلب متعددة الأقطار كمرحلة أولى، للاستخدام فى أعمال تركيبات الغاز الطبيعى.

وأوضح "أبو العز"، فى بيان ليه، اليوم الأربـعاء، أن التوجه العام لدى شركات توصيل الغاز الطبيعى هو تشجيع المنتج المحلى، والحد من استيراد الخامات التى لها مثيل فى مصر وفى شركات الإنتاج الوطنى، مما يشجع هذه الشركات ويرفع من استثماراتها ويوفر العملة الصعبة.

وأضاف "أبو العز" أن شركة غاز مصر كانت إحدى الشركات التى تبنت هذا الاتجاه، حيث اتفقت مع النصر لصناعة المواسير لتوريد 100 ألف متر مواسير صلب متعددة الأقطار (1 و4/3 و2/1) بوصة كبادرة تعاون بين الجانبين بحوالى 1.3مليون جنيه.

ولفت إلى أن العاملين فى شركة النصر قاموا بإجراء الاختبارات اللازمة، والتأكد من مطابقة المواسير المنتجة للمواصفات التى تتبعها شركات توصيل الغاز الطبيعى فى أعمالها فى إطار التزامها بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية.