السينما .. بوابة روايات نجيب محفوظ

كتب: محمد الموجي ومصطفى حمزة



> السينما بوابة روايات محفوظ :

كانت العلاقة بين السينما وأديب نوبل “نجيب محفوظ” علاقة طردية فكلاهما تأثر وأثرى الأخر، فالسينما ساهمت في شهرة نجيب محفوظ ، كما ساهم هو بإثراءها بورق متميز، فكانت “البوابة الأولى” لروايات محفوظ.

ويقول محفوظ في حوار صحفي له : كنت دائما أنظر للسينما باعتبارها وسيلة فعالة في الوصول إلى قطاعات من الجماهير لم أكن سأصل إليها بالأدب ” .

ومن يقرأ روايات محفوظ يجد أنه أمام مشهد مرسوم على الورق بحبكة قوية، فمحفوظ يسترسل في وصف كافة التفاصل الموجودة بالمشهد بدقة، والسينما أيضًا عند محفوظ احتلت فيها الصورة المركز الأول.

البداية :

لم تبدأ علاقة محفوظ بالسينما كروائي بل ككاتب لسيناريوهات عدد من أهم الأفلام التي تم إنتاجها بداية من فترة الأربعينيات من القرن الماضي، حيث قدم سيناريوهات لـ26 فيلماً وأضاف للسينما 22 رواية من أكثر من 30 رواية قدمها للأدب المصري .

وارتبطت بداية محفوظ السينمائية بالمخرج صلاح أبو سيف _ رائد الواقعية _، حيث قدما معًا عدد من الأفلام كفيلم ” المنتقم”، والذي شاركه أبو سيف في كتابته، وكتب سيناريو فيلم “لك يوم يا ظالم” وأخرجه أيضًا أبو سيف وقدما معًا أيضًا فيلم “ريا وسكينة” وغيرها من الأفلام .

في عام 1954 عمل نجيب محفوظ لأول مرة مع مخرج غير صلاح أبو سيف وكان المخرج عاطف سالم في فيلم “جعلوني مجرما، بعد ذلك عمل محفوظ مع مخرجين آخرين مثل توفيق صالح في “درب المهابيل” عام1955 ، وعاد للتعاون مع صلاح أبوسيف مرة أخرى عام 1956 ليقدما معا “شباب امرأة ” لتحية كاريوكا وشكري سرحان .

وفي عام 1957 قدم فيلم “الفتوة” مع السيد بدير ونجيب محفوظ صلاح أبو سيف وقام ببطولته فريد شوقي وتحية كاريوكا، كما شارك محفوظ في كتابة سيناريوهات لعدد من أشهر أفلام السينما المصرية في تلك الفترة، بمفرده وبمشاركة آخرين مثل فيلم “أنا حرة” عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، الذي أخرجه صلاح أبو سيف، وفيلم “جميلة بوحريد” الذي أنتجته وقامت ببطولته الفنانة ماجدة وأخرجه للسينما يوسف شاهين، وفيلم “إحنا التلامذة”، وكان من إخراج عاطف سالم.

الرقيب نجيب محفوظ :

تسبب تولي محفوظ لمنصب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية توقفه عن الكتابة لمدة 6 أعوام متتالية، وبعدها عاد للكتابة السينمائية حيث شارك في كتابة ” الناصر صلاح الدين ” للمخرج يوسف شاهين.

بعد “صلاح الدين” شارك نجيب محفوظ في كتابة السيناريو والحوار لعدد من الأفلام منها ” بئر الحرمان” قصة إحسان عبدالقدوس، وكان آخر فيلم شارك فيه محفوظ بكتابة السيناريو هو فيلم “المجرم” مع المخرج صلاح أبو سيف .



> روايات تحولت لأعمال سينمائية :

قدم نجيب محفوظ ما يزيد عن 30 رواية، تحولت معظمها لأعمال سينمائية نذكر منها ” الثلاثية” و “خان الخليلي” و ”القاهرة الجديدة” والتي حُولت إلى فيلم بعنوان “القاهرة 30 ” ، و” ثرثرة فوق النيل ” و “بداية ونهاية” الذي أخرجه صلاح أبو سيف .

وقدم كمال الشيخ فيلم “اللص والكلاب”، عن رواية حملت نفس الإسم، كما قدم لمحفوظ ” ميرامار “، واختار يوسف شاهين تقديم “الاختيار”، و قدم عاطف الطيب “قلب الليل” و”الحب فوق هضبة الهرم ” و ” الحب تحت المطر”، لحسين كمال ثم “الكرنك” و “أهل القمة” لعلي بدرخان .

انتفلت أعماله إلى السينما العالمية، فتم تقديم ”بداية ونهاية ” و “حارة المعجزات” المأخوذ عن ” زقاق المدق” في المكسيك، كما قدمت السينما في أذربيجان فيلم “اعترف” عن رواية “اللص والكلاب”.