«الفاتيكان»: اختيار «تايم» «البابا» شخصية 2013 «غير مستغرب»

علق «الفاتيكان» على اختيار البابا فرنسيس «شخصية العام» من قبل مجلة «تايم» الأمريكية بـ«الأمر غير المستغرب» نظرا للأصداء والاهتمام الواسع الذي أثاره انتخابه وجلوسه على عرش البابوية. كانت المجلة الأمريكية الأسبوعية أعلنت، الأربعاء، منح لقب «شخصية 2013» للبابا بيرجوليو، الذي اختار القديس المتواضع، فرنسيس الأسيزي، اسما له . وأضاف المتحدث الرسمي باسم البابا، الأب فيديريكو لومباردي، في تصريحاته: «إنه لأمر إيجابي أن تمنح إحدى الجوائز المرموقة في مجال الصحافة الدولية، لمن ينادي في العالم بالقيم الروحية والدينية والأخلاقية ويتحدث بشكل مؤثر لصالح السلام والمزيد من العدالة».وذكر الأب «لومباردي» أن «البابا» لا يسعى إلى الشهرة والنجاح لأنه يقدم خدمته المتمثلة في إعلان إنجيل محبة الله للجميع، وإن كان هذا يجذب الرجال والنساء ويبث فيهم الأمل، فالبابا يكون سعيدا، واختتم بالقول «إذا كان تم اختياره لشخصية العام فهذا يعني أن العديد قد أدركوا ولو ضمنيا تلك الرسالة، ولا بد أنه سيبتهج بذلك».

شبكةعيونالإخبارية

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