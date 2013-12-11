"الإذاعة" تفسر مواد الدستور عبر البرامج والفترات المفتوحة

كتب : انتصار حسنى الأربعاء 11-12-2013 20:15

اعتمد عبد الرحمن رشاد، رئيس قطاع الإذاعة، خطة القطاع بالنسبة لبرامج الدستور على جميع الإذاعات والشبكات الإذاعية، والتي وضعها رؤساء الشبكات المختلفة، وتتضمن خطة شبكة البرنامج العام مناقشة مواد دستور 2013، "قراءة في دستور مصر بالشرح والتفصيل"، وذلك عبر البرامج الآتية: في الفترة المفتوحة "صباح الخير"، مناقشة المواد اعتباراً من المادة الأولى وحتى المادة الثانية، وفي الفترة المفتوحة "استوديو 2" تتم مناقشة مواد الدستور من المادة الثالثة وحتى المادة العاشرة، وفي الفترة المفتوحة "مساء الخير يا مصر" تتم مناقشة مواد الدستور اعتباراً من المادة العاشرة وحتى المادة الخامسة عشرة، وفي الفترة المفتوحة "صوت مصر" سيتم خلالها شرح مواد الدستور.

كما تناقش البرامج الثقافية المواد المتعلقة بحرية الإبداع ومواد البحث العلمي والتعليم وحرية الصحافة والإعلام، وتناقش برامج المرأة المواد المتعلقة بالأمومة وذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تناقش برامج الأطفال ما يتعلّق بمواد الطفولة، كما سيتم وضع برنامج خاص يومي على الخريطة للرد على استفسارات المستمعين المتعلقة بالدستور ومواده المختلفة، ويتولّى الردّ عليها المتخصّصون، وهذا البرنامج تحت مسمّى "سؤال في الدستور".

أما شبكة صوت العرب فتقدّم قراءة في مواد الدستور من خلال برنامج "صباح الخير يا عرب"، الذي يناقش خمس مواد، ويقدم برنامج "أسرتي" قراءة لمواد المرأة والطفل والأسرة، ويقدم برنامج "حقوق وحقائق" قراءة في مواد حقوق الإنسان، أما برنامج "يا سادة يا كرام" فيقدم قراءة في مواد الثقافة والتعليم والبحث العلمي.

من ناحية أخرى تم تسجيل تعليمات في صورة تنويهات للمصريين بالخارج، لكيفية تسجيل أسمائهم في السفارات والقنصليات، وتم تسجيلها بصوت مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، وتتم المناقشات من خلال استضافة أساتذة القانون الدستوري والقانون العام، والفئات المعنية بمواده مثل المرأة والأطفال والمثقفين ورجال التعليم والبحث العلمي والإعلاميين والفلاحين والمواطنين العاديين.

وعلى إذاعة الشرق الأوسط، أولاً الفترات المفتوحة: "كلام محتاج كلام" من الساعة 9 إلى 10 صباحاً يتناول يومياً كل ما تقدّمه برامج الـ "توك شو" والأخبار المهمّة في الصحف عن أهمية المشاركة في الاستفتاء على الدستور لتجنب الفوضي والإرهاب، وعودة الاستقرار، "50 دقيقة في قلبها" من الساعة 10 إلى 11 صباحاً وتتضمن مجموعة من اللقاءات وضيوف الهواء من أساتذة القانون والخبراء والسياسين والصحفيين، لشرح مواد الدستور وأهمية مشاركة المجتمع في الاستفتاء على الدستور، و"تفاصيل" من الساعة 3 عصراً إلى الساعة 5 ويتضمّن مجموعة من اللقاءات وضيوف الهواء من أساتذة القانون والخبراء والسياسين والصحفيين لشرح مواد الدستور أيضاً، "شير على الشرق" من الساعة 6 إلى الساعة 9 ويتضمّن ما يُقال على مواقع الإنترنت على الدستور وآراء جمهور موقعي التواصل الاجتماعي: فيس بوك وتويتر على مواد الدستور وآرائهم المختلفة سواء بالسلب أو بالإيجاب، ثانياً البرامج: برنامج "دستور مصر" يقدم يومياً لقاءات مع كبار أساتذة القانون وكبار الكُتَّاب على أهمية التصويت على الدستور وأخذ آرائهم سواء بنعم أو لا وأسباب ذلك، برنامج "فوق الطور" يقدم معلومات وشرحاً عن مواد الدستور يتمّ تقديمها في دقيقتين لشرح بعض المواد، برنامج "آراء سياسية" يقدم بعض المعلومات السياسية والمصطلحات الجديدة في الدستور الجديد بطريقة مبسطة، ثالثاً السهرات: "الوجه الآخر" سهرة أسبوعية تقدم مجموعة من الشخصيات السياسية والقانونية حول آرائهم فيما يدور في الشارع المصري، وآراء الشارع المصري في الدستور وأهمية المشاركة في الاستفتاء،" 30 دقيقة" سهرة تقدم معلومات وشرحاً عن مواد الدستور وأهمية المشاركة في الاستفتاء على الدستور، "خارج على القانون" سهرة أسبوعية تقدم جميع الأخبار الخاصة بتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، من استضافة خبير أمني ومسؤولين من وزارة الداخلية، "الموضوع مهم" لقاءات أسبوعية مع شخصيات قانونية ودستورية، "بره الدايرة" أهمية تعريف المستمع بالدستور خطوة نحو الاستقرار السياسي الذي يؤدّي إلى استقرار مجتمعي والمخرج لمصر من كبوتها الاقتصادية، ولا بدّ من عودة عجلة الإنتاج للدوران ومقاومة الفوضى والإرهاب بدستور جديد يضع مصر في مكانها الطبيعي الذي نتمنّاه.

وبالنسبة لإذاعة الشباب والرياضة، فبالنسبة للفترات المفتوحة: "فترة 7 نجوم" مدتها 90 دقيقة يومياً تناقش الفترة كل يوم مجموعة من مواد الدستور مع أحد الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون وترد على استفسارات المستمعين، فترة "صباح الرياضة" مدتها 90 دقيقة يومياً، تناقش الفترة كل يوم مجموعة من مواد الدستور مع أحد الفقهاء الدستوريين وأستاذة القانون أيضاً، "فترة المنوعات" مدتها 60 دقيقة يومياً، وتستضيف الفترة أساتذة القانون وخبراء القانون الدستوري والتشريعي في حوار حول ما أنجزه الدستور وأهمية الموافقة عليه في المرحلة الحالية والمواد التي أضيفت لتلبي مطالب جميع أطياف المجتمع، فترة "بانوراما الشباب"، والتي تناقش الشباب حول مواد الدستور وآرائهم في الدستور الجديد، فترة "ارفع راسك فوق.. إنت مصري" مدتها 60 دقيقة أسبوعياً، وتستضيف بعض النماذج من شباب الثوريين الذين شاركوا في لجنة الخمسين لإعداد الدستور، لتعريف الشباب بالمجهود الذي تم في لجنة الخمسين، وأهمية الموافقة على الدستور الجديد كخطوة لإنجاز خارطة الطريق، إضافة إلى عمل مجموعة من البروموهات بشكل جديد وجذّاب للتعريف بالدستور الجديد والحثّ على المشاركة الإيجابية، والتي تذاع على مدار اليوم.

الإذاعات الإقليمية: رسائل المراسلين مع المواطنين والندوات التي تعقدها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الفترات المفتوحة التي تستضيف المتخصّصين القانونيين ورجال الفكر وقادة الرأي في المجتمع المحلي، وكذلك تحليل وعرض لمواد الدستور في البرامج المختلفة.

البرنامج الثقافي: فقرات مدتها 5 دقائق - أثناء الفترات المفتوحة - بعنوان "تابع وشارك"، تضمّ الفترة ضيوفاً في الاستوديو أو عبر الهاتف لشرح إحدى مواد الدستور وأهميتها، والفترة المفتوحة ليوم الجمعة المخصّصة للقضايا السياسية مع أحد أساتذة القانون الدستوري، حول أهمية المشاركة في الاستفتاء على الدستور وجوانب الدستور ومواده الإيجابية، وكذلك حلقة من برنامج "منبر الرأي" - المتخصّص في الشؤون السياسية والذي يذاع يوم الأحد من كل أسبوع في الساعة 11.05 مساءً - إضافة إلى برنامج "أهلاً وسهلاً" يوم الأحد من كل أسبوع الساعة 10.05 مساءً، حيث يستضيف أحد أساتذة العلوم السياسية أو القانون لمناقشة استعدادات الحكومة للاستفتاء على الدستور من الناحية القانونية، وكذلك برنامج "بلا حدود" الساعة 10.15 إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل، حيث يستضيف أساتذة القانون أو السياسيين للحديث حول المواد الخلافية في الدستور وشرحها من مختلف وجهات النظر، مع إنتاج عدد 3 بروموهات بالإنجليزية والفرنسية تذاع على مدى إرسال المحطة.

البرنامج الفرنسي: الفترة الصباحية وتخصّص لمناقسة الدستور في عدة موضوعات، هي: الحديث عن الفرد فى المجتمع حقوقه ومناقشة المواد الخلافية في الدستور، وشرح مادة المحاكمات العسكرية ومادة ميزانية الجيش، وكذلك مناقشة وضع المرأة في الدستور الجديد والأقباط والعمال والفلاحين.