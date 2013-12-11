آخر حلقات "البرنامج" ضمن الفيديوهات الأكثر وراجا على "يوتيوب" عربيا

كتب : محمد أبوضيف منذ 47 دقيقة

دخلت الحلقة الأولى من الموسم الثاني من برنامج "البرنامج" للإعلامي الساخر باسم يوسف، وهي الحلقة الوحيدة من الموسم بعد وقف عرض البرنامج عقب خلافات مع إدارة قناة cbc، قائمة الفيديوهات الأكثر جذبا ورواجا بين المشاهدين لموقع "يوتيوب" خلال عام 2013.

وحصدت الحلقة الأخيرة قبل وقف البرنامج 2,926,449 مشاهد، خلال 46 يوما منذ عرض الحلقة، من خلال موقع "يوتيوب"، حيث حلت الحلقة في المركز الثامن، فيما تصدرت إحدى حلقات برنامج "جلسات وناسة"، والذي يعرض على قناة mbc، المركز الأول، فيما جاءت العراقية رغد الجابر التي شاركت في تجارب مسابقة "Arab Idol" في المركز الثاني.

جاء ذلك ضمن القناة التي أطلقتها يوتيوب، والمخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واحتوت على مقاطع فيديو مضحكة وترفيهية، كانت أكثر المقاطع انتشاراً وجذباً.