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80 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال 6 أشهر

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80 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال 6 أشهر 80 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال 6 أشهر

كتب : عبدالعزيز المصري منذ 20 دقيقة

أكد ممـدوح عمر رئيـس مصلحـة الضرائب المصريـة، أن المصلحـة استطاعت تحصيـل 80.3 مليار جنيه خلال ستة أشهر، من بداية السنة المالية، حيث بلغت حصيلة ضرائب الدخل 51.1 مليار جنيه خلال الفترة من 1/7/2013 وحتى 10/12/2013، و29.2 مليار جنيه ضريبة مبيعات.

وأشار عمر إلى أن الجهاز الضريبى يعمل بكل كفاءة وفاعلية، من أجل تحقيق الحصيلة المستهدفة للمصلحة، حيث بلغت نسبة النمو في تحصيل الضريبة بزيادة 19% عن المماثل خلال هذه الفترة من العام المالي السابق.

وحث عمر العاملين على تكثيف الجهود لتحقيق المستهدف من الحصيلة الضريبية، والمقدر بـ 325 مليار، وهنأ ممدوح عمر المموليـن بمناسبـة قـرب بدايـة موسـم الإقـرارات الضريبية، الـذى سيبدأ فى 1 يناير 2014 المُقبـل وينتهـى فى 31 مارس، بالنسبـة للأشخاص الطبيعية و30 ابريل بالنسبة للشركات الإعتبارية وكبار الممولين.

وطالب عمر الممولين قبل بداية موسم الإقرارات الضريبية الجديد بتحرى الدقة للبيانات الواردة بالإقرار الضريبى، وأن تكون معبرة عن الواقع المالى ومؤيدة بمستندات وفواتير مسجلة فى السجلات والدفاتر لدى الممول، موضحا أن المصلحة ستقوم بمراجعة الإقرار الضريبى والتأكد من صحة البيانات الواردة فيه.

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