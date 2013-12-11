وزير التخطيط:لم نصل لاتفاق محدد لإقرار الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور، إنه حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق محدد، لإقرار الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، دون أن يحدد الوزير جدولا زمنيا لحسم ذلك الملف.

وأضاف العربى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك اجتماعات مكثفة ومستمرة تتم مع ممثلى القطاع الخاص والجهات الحكومية من وزارات (المالية، الاستثمار، التخطيط، القوى العاملة، التضامن الاجتماعى)؛ للتوصل لاتفاق بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور للقطاع.

ولم تحسم الحكومة مع القطاع الخاص قيمة الحد الأدنى للدخول فى القطاع الخاص حتى الآن رغم إقراره بالقطاع الحكومى عند 1200 جنيه وخلال الشهر الماضى قرر المجلس القومى للأجور تأجيل إعلان قيمة الحد الأدنى المطلوب بالقطاع الخاص وآليات تطبيقه حتى 16 ديسمبر الحالى بعد جلسات نقاش مع ممثلى الاتحاد العام للعمال إلى جانب ممثلى القطاع الخاص.