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“الأعلي للتعليم المفتوح” يوافق علي اضافة درجات التفوق الرياضي

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“الأعلي للتعليم المفتوح” يوافق علي اضافة درجات التفوق الرياضي “الأعلي للتعليم المفتوح” يوافق علي اضافة درجات التفوق الرياضي

محمود أبو النصر

وافق المجلس الأعلى للتعليم على مقترح إضافة درجات للتفوق الرياضي والعلمي والتكنولوجي والفني للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي العام والدبلومات الفنية.
> أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبوالنصر أن هذا المقترح يهدف الى حصول كل طالب يمتلك ميزة على درجات إضافية، مشيرا الى أن قصر الدرجات الإضافية على المتفوقين رياضيا يعني أننا نميز فئة عن الفئات الأخرى مما يؤدي الى انعدام تكافؤ الفرص.
> وأوضح انه تمت الموافقة على المقترح بشرط إيجاد آليات معتمدة تتحقق من التميز الفعلي للطلاب، وأن تكون المسابقات التي فاز فيها الطالب دولية أو على مستوى الجمهورية، كما تم اقتراح تخصيص درجات للمنتظمين في الحضور بالمدرسة وللسلوك.

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