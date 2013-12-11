صحة الأقصر تكلف مراقبي التغذية بالتحقق من بيع منشطات جنسية على شكل حلوى للأطفال‎

كلف الدكتور ممدوح وشاحي وكيل وزارة الصحة بالأقصر مراقبي التغذية بالتحقق من شكوي تفيد بقيام محلات تجارية ببيع منشطات جنسية علي شكل حلوي للأطفال.

وقال وشاحي في تصريحات خاصة لـ”ONA”، إن شكوى وردت من أحد المواطنين لمديرية الشئون الصحية تفيد بقيام محلات تجارية في مدينة إسنا جنوب الأقصر ببيع منشطات جنسية مجهولة المصدر علي شكل حلوي للأطفال مشيرا الي أن مراقبي التغذية بمديرية الصحة بدأوا بالفعل في التفتيش علي المحلات التجارية إلا أنهم لم يعثروا علي شيئا حتى الآن .

وأشار وكيل وزارة الصحة بالأقصر الي أن إدارة الطب الوقائي لم تتلقي أية بلاغات رسمية في هذا الإطار الا أن مديرية الصحة كلفت الإدارات المعنية بالتحقق من الأمر كإجراء إحترازي .