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مباشر - شالكه 0-0 بازل .. طرد زميل صلاح

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مباشر - شالكه 0-0 بازل .. طرد زميل صلاح مباشر - شالكه 0-0 بازل .. طرد زميل صلاح

متابعة حية ومباشرة لمباراة شالكه وبازل في ختام مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا بمشاركة أساسية للمصريين محمد صلاح ومحمد النني.

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في الدقيقة 32 يُطرد إيفانوف مدافع بازل بعد عرقلته للبديل آدم سالاي أثناء انفراده بمرمى سومير.

التعادل يمنح بازل بطاقة التأهل لدور الـ16، فيما يحتاج شالكه للفوز من أجل إقصاء بطل سويسرا والصعود مع تشيلسي الذي ضمن تأهله.

ويعيش صلاح فترة جيدة بعد هدفه في تشيلسي، والذي رفع أسهمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وارتبط أسمه بالعديد من الأندية الإنجليزية والألمانية.

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