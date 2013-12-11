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الأمم المتحدة تدعو لوقف هدم المنازل الفلسطينية بالضفة

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الأمم المتحدة تدعو لوقف هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الأمم المتحدة تدعو لوقف هدم المنازل الفلسطينية بالضفة

أعلنت الأمم المتحدة، أن إسرائيل هدمت 30 منزلاً لفلسطينيين فى غور الأردن بالقدس الشرقية، فضلا عن هدمها أكثر من 630 مبنى فلسطينيًا فى القدس الشرقية والمناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة فى الضفة الغربية.

ودعا منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، جيمس راولى، اليوم الأربعاء، إلى "الوقف الفورى لهدم المنازل الفلسطينية فى الضفة الغربية بعد عمليات الهدم هذه".

وأعرب راولى فى بيان عن "قلقه من هدم المبانى الفلسطينية فى غور الأردن، أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الثلاثين مبنى التى تم هدمها "أدت إلى تشريد 41 شخصًا من بينهم 24 طفلاً وأثرت على 20 آخرين"، مضيفًا "يجب وقف عمليات الهدم المماثلة فورًا"، مؤكدًا أنها "تتعارض مع القانون الدولى".

وبحسب البيان، فإن "عملية الهدم تلك مقلقة أكثر لأنها تركت عائلات دون مأوى وقوضت سبل معيشتهم فى الوقت الذى تدهورت فيه الأحوال الجوية".

ويقع 90% من منطقة غور الأردن فى منطقة "ج" التى تخضع بشكل كامل لسيطرة الجيش الإسرائيلى ولا يمنح تراخيص بناء إلا بشكل مقيد للغاية، ما يضطر السكان الفلسطينيين إلى البناء بدون تراخيص، بحسب الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان.

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