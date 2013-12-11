جراح عيون: عملية “الليزك” ليس لها آثار جانبية وﻻ تضر بالعين

ينفي الدكتور كريم سﻻم طبيب وجراح العيون الشائعات التي تتردد عن خطورة عمليات تصحيح اﻹبصار بالليزر، موضحًا أن العملية بسيطة وغير مؤلمة وﻻ تستغرق أكثر من 5 دقائق، و ليس لها أية أثار أو أضرار جانبية، ويضيف “ﻻ يشعر المريض سوى ببعض الزغللة في العين ليوم واحد، قد تستمر أكثر حسب درجة ضعف بصره قبل العملية.

ويقول “قبل إجراء العملية نجري العديد من الفحوصات للمريض، للتأكد من عدم وجود أية موانع ﻹجرائها”، مؤكدًا أن المريض يمكنه ممارسة حياته بشكل طبيعي بعد إجراء العملية بـ 12 ساعة فقط، والتعامل مع جهاز الكمبيوتر والتلفزيون وممارسة الرياضة وحتى السباحة.



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