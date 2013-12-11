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بالفيديو.. الدكتور “على عسكر” يحذر من مخاطر الترامادول على الصحة الجنسية للرجال

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بالفيديو.. الدكتور “على عسكر” يحذر من مخاطر الترامادول على الصحة الجنسية للرجال بالفيديو.. الدكتور “على عسكر” يحذر من مخاطر الترامادول على الصحة الجنسية للرجال

التقت كاميرا “7 قناة اليوم السابع المصورة”، بالدكتور على عسكر إخصائى الطب النفسى، والذى كشف أن الرجال يتعاطون أقراص الترامادول، لأنه يعتبر مسكنًا قويًا للآلام.

وكشف “عسكر” أن أهم المشاكل، التى يواجهها الأطباء فى علاج مرضى إدمان الترامادول، أن العقار يعتبر منشطا جنسيا، يُعالج سرعة القذف، لكن بعد العلاج، يصيب الرجال بضعف جنسى وسرعة القذف وضعف فى الانتصاب.

وأضاف خبير الطب النفسى، أن الزوجة عليها عامل كبير فى علاج زوجها من إدمان الترامادول، لأنها يجب أن تتفهم وضعه الجنسى، عقب العلاج منه، حتى لا ينتكس الزوج فى فترة علاجه، ويعود مرة أخرى لإدمانه.

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مصر 365

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