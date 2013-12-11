"جنين القمح" غذاء متكامل يحمى جسمك من الأمراض

عمرك فكرت فى فوائد جنين القمح، وما هى القيمة الغذائية التى يعطيها لجسمك، وهل هو قادر على توفير الحماية لجسمك من الأمراض يوضح تلك الأمور الدكتور سيد زين الدين استشارى أمراض المناعة قائلا: جنين القمح يحتوى على 18% أليافا، وهو مفيد فى الحالات التى ترغب فيها السيدات فى زيادة الوزن وكذلك مفيد فى إنقاص الوزن.

وينصح الأطباء بتناول جنين القمح يليه شرب الماء، لأن ذلك يعطى إحساسا بالامتلاء وبالنسبة للفوائد الصحية لجنين القمح، فهى قيمته فى تقليل امتصاص الجلوكوز، مما يساعد فى تحويل الألياف لمركبات مفيدة للجسم وبالتالى القضاء على مشاكل الإمساك بالجسم.

كما أن جنين القمح يحتوى على منشطات كبدية عديدة كفيتامين B بجانب قدرته على القضاء على تراكم الدهون لاحتوائه على حمض اللينوليك كما أنه يعمل على تخفيض الكولسترول بالجسم، وكل ذلك له قيمته العالية فى إمداد الجسم بالعديد من المواد الغذائية، وهو مفيد فى مساعدة الجسم فى إنتاج مركبات مضادة للسرطان، "كالبيتاكارتين"، وهذا كله بجانب أن جنين القمح، مفيد لمرضى الكبد الفيروسى، وكل ذلك يضمن حماية الكبد من الفيروسات لذا ينصح معظم الأطباء بتناول جنين القمح لقيمته الغذائية العالية ومساهمته فى القضاء على العديد من المشاكل المرضية التى تصيب الجسم.

والجدير بالذكر أن جنين القمح يحمى من هشاشة العظام وهو مفيد لكافة الرياضيين لما يحتويه من كميات مناسبة للكالسيوم مفيدة للجسم، ويمكن استعمال جنين القمح بإضافته للزبادى يوميا، مما يوفر للجسم غذاء كاملا يحمى الجسم من أمراض الضغط والسكر ومشاكل الكبد.