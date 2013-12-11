توجهات هامة لتقليل من الأقراص المكملة للكالسيوم

التقدم فى السن يجعل الإنسان أكثر ضعفا، والعظام من أكثر الأشياء التى تتأثر داخل الجسم وذلك بسبب نقص الكالسيوم، وينصح دائما بإعطاء مكمل غذائى من الكالسيوم، حيث يقول الدكتور تامر شاهين طرأت تغيرات هامة على الـGUIDELINES الخاصة باستعمال أقراص الكالسيوم كمكمل غذائى لكبار السن بغرض الوقاية من كسور العظام، مؤكدة على ضرورة تقليل الجرعة.

وأضاف تامر أن قديما كان ينصح باستخدام أقراص الكالسيوم روتينيا للوقاية من الكسور الفئة المتقدمة فى العمر، وذلك بسبب شيوع حدوث الكسور فى عظام الورك أو الفقرات نتيجة للإصابة بهشاشة العظام والسقوط المتكرر على الأرض.

وقال تامر إن الدراسات الأحدث وجدت أن فائدة الكالسيوم بمفرده للوقاية من الكسور محدودة، والحالات التى تحتاج وقاية فعلا أو علاج تحتاج أدوية أخرى أكثر فاعلية، كما وجدت أن استخدام مكملات الكالسيوم ارتبط بزيادة طفيفة فى معدلات الإصابة بمشاكل صحية خطيرة مثل جلطات المخ أو الأزمات القلبية، مضيفا أن تناول ذلك النوع من المكملات الغذائية قد يتسبب التناول الزائد لمكملات الكالسيوم فى زيادة احتمالات تكون الحصوات بالكلى، أو بعض مشاكل الجهاز الهضمى.

وقال تامر إن النتيجة هى أن الفوائد القليلة المحتملة للاستعمال الروتينى لمكملات الكالسيوم لكبار السن بغرض الوقاية من كسور العظام أقل أهمية من الأضرار المحتملة، كما أن الحالات المعرضة بشكل أكثر للكسور ينبغى أن يوصف لها أدوية أكثر فاعلية- سواء للوقاية أو للعلاج- مثل مجموعة الـBISPHOSPHONATES.