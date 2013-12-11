الأهلي بدون عبد الفضيل أمام جوانزو

تأكد غياب شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي عن مواجهة الفريق الافتتاحية في كأس العالم للأندية أمام جوانزو الصيني.

وتعرض عبد الفضيل لإصابة في عضلات السمانة يوم الأربعاء مما يحتاج إلى راحة تمتد لثلاثة أيام.

وخضع عبد الفضيل إلى اختبار طبي مع إيهاب علي طبيب الفريق الذي فضل إراحته في مباراة جوانزو خوفا من تفاقم الإصابة.

وكان محمد يوسف المدير الفني للأهلي يعتمد على عبد الفضيل في مركز الظهير الأيمن في المباريات الأخير مع الدفع بأحمد فتحي في وسط الملعب.

ويلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع جوانزو الصيني بطل آسيا في أول مباريات الفريق في كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.