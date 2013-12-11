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بالصور.. ارتطام سفينة صيد بحواجز محطة الرمل لسوء الطقس

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بالصور.. ارتطام سفينة صيد بحواجز محطة الرمل لسوء الطقس بالصور.. ارتطام سفينة صيد بحواجز محطة الرمل لسوء الطقس
تسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج بالإسكندرية فى ارتطام سفينة صيد بالحواجز الصخرية بمنطقة محطة الرمل، مساء الأربعاء، ما أحدث ارتباكًا مروريًّا فى المنطقة.
>وصرح مصدر مسؤول بقوات خفر السواحل بأن السفينة المخصصة للصيد كانت ترسو بمحيط الميناء الشرقى، ولكن ارتفاع الأمواج، وسرعة الرياح أديا إلى قطع الحبل المربوطة به، ما دفعها للتحرك حتى وصلت إلى منطقة محطة الرمل، واصطدمت بالحواجز الصخرية، مما أدى إتلاف أجزاء منها، مشيرًا إلى أنها كانت خالية من الأشخاص طبقاً لبلاغ الاستغاثة المُقدم.
>وكانت الإسكندرية قد تعرضت لأمطار غزيرة، مما أدى إلى غرق الشوارع الجانبية، وبعض الميادين وعرقلة المرور فى الشوارع الرئيسة كطريق الكورنيش وشارع أبوقير، فضلًا عن انخفاض كبير في درجات الحرارة.

ويذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليًا إلى نوة «قاسم»، تصاحبها رياح جنوبية غربية مصحوبة بعواصف.
>ومن جهتها أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح الأربعاء، إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وقال اللواء عادل ياسين حماد، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن إغلاقهما جاء حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

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