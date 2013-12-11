أهالي المفرج عنهم في قضايا العنف يحاصرون محكمه بني مزار بالمنيا‎

حاصر المئات من أهالي 40 متهماً محكمه ونيابه مركز بني مزار بسبب استمرار حبس ذويهم رغم حصولهم علي قرار إخلاء سبيل من محكمه جنح مستأنف بكفالات ماليه قدرها 5 ألاف جنيه إلا أنهم لا زالوا محتجزين.

وردد الاهالي الهتافات المناهضه للشرطه والقضاء وعلي الفور انتقلت سيارات الأمن المركزي ومدرعات الشرطه وقامت بتفريقهم وألقت القبض علي شقيقان من المحاصرين للمحكمه.

وتلقي اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا إخطارا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بقيام المئات من الأشخاص بمحاصرة محكمه ونيابه مركز بني مزار وترديد هتافات مناهضه للشرطه والعدل والقضاء.

وتبين قيام أهالي 40 سجين تم إخلاء سبيلهم منذ يومان من قبل محكمه جنح مستانف بني مزار بكفالة مالية 5 ألاف جنيه بمحاصرة المحكمه والنيابه العامه للمطالبه بسرعه إخلاء سبيلهم ما دفع قوات الأمن لتفريقهم و القبض علي كل من أسامه “ح” وشقيقه إيهاب.

وتحرر محضراً بالواقعة وجاري العرض علي النيابة.