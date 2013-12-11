Adam Sandler يتصدر قائمة " أكثر ممّا يستحق"

تصدّر النجم Adam Sandler ، لائحة مجلة " Forbes" للممثلين الذين يتقاضون أجراً أعلى ممّا يستحقون.

وبعد إخفاق اثنين من أفلامه حقق Sandler عائدات بـ3.40 دولارعن كلّ دولار تقاضاه. وقد تسبّب فيلمه " Jack & Jill " بخسارة لشركة "سوني"، حيث بلغت كلفة الإنتاج 80 مليون دولار ولم يحقق إلا 150 مليون دولار على شبابيك التذاكر، مع العلم أن الشركة تحصل على حوالي نصف قيمة التذاكر المباعة.

كما لم يحقق فيلم " That’s My Boy " إلا 57 مليون دولار على الرغم من أن ميزانيته بلغت 70 مليوناً.

وحلّت في المرتبة الثانية الممثلة Katherine Heigl مع 3.50 دولار لكلّ دولار تتقاضاه، تليها Reese Witherspoon مع 3.90 دولار و Nicholas Cage مع 6 دولارات، ثمّ Kevin James مع 6.10 دولار، و Denzel Washington مع 8.30 دولار، و Steve Carell مع 10 دولارات، و Jennifer Aniston مع 10.60 دولارات بالتساوي مع Matt Damon و Ryan Reynolds مع 10.7 دولارات.