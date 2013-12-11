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هل انتقلت فرح يوسف من عالم الغناء إلى التمثيل؟

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هل انتقلت فرح يوسف من عالم الغناء إلى التمثيل؟ هل انتقلت فرح يوسف من عالم الغناء إلى التمثيل؟

هل انتقلت فرح يوسف من عالم الغناء إلى التمثيل والدراما؟ سؤال طرحه معجبو فرح يوسف عبر صفحات "الفيس بوك" التي تهتمّ بأخبار المشاهير، وذلك بعد ان انتشرت صور لها في أحد مسلسلات البيئة الشّامية إلى جانب الفنانة السوريّة هدى شعرواي.
والحقيقة أن فرح يوسف كانت شاركت قبل دخولها برنامج "آراب آيدول" والتي عرفها الجمهور من خلاله، في بعض مشاهد المسلسل السّوري "زمن البرغوت" في جزئه الأوّل، حيث أدّت دور بسيط وجسّدت دور "مطربة شعبيّة في الحارة".
وتظهر فرح يوسف في مسلسل "زمن البرغوت" الذي عرض على الشاشات عام 2012، بباروكة سوداء تزيّنها عصبة حمراء، وتحمل بيدها آلة العود.
وتساءل معجبو فرح يوسف، "هل يمكن أن تنتقل فرح يوسف في الأعوام المقبلة من عالم الغناء إلى عالم التّمثيل، سيّما انّ عدد كبير من المطربات انتقلن إلى ساحة الدراما والتمثيل..

 

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