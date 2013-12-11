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بعد طلاقها من حسين فهمي لقاء سويدان تعيش قصة حب

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بعد طلاقها من حسين فهمي لقاء سويدان تعيش قصة حب بعد طلاقها من حسين فهمي لقاء سويدان تعيش قصة حب

أعلنت الفنانة لقاء سويدان عبر حسابها الرسمي على "الفيس بوك" أنها تعيش قصة حب حيث كتبت "أنا بحب الإنسان اللي أنا مرتبطة بيه جداً، وهو أهم إنسان في حياتي طيب ووفي وبيستحملني".
"سيدتي نت" حاولت كشف تفاصيل قصة الحب التي تعيشها لقاء، ففي اتصال هاتفي معها وسؤالها حول ما كتبته، ظلت لقاء صامتة لفترة وقالت إنها كتبت ذلك من كي يتوقف المعجبون عن مغازلتها.
وأضافت لقاء "هذا لا يعني النفي أو التأكيد، فلا بدّ أني سأعيش قصة حب وسأرتبط، وعندما يحدث ذلك سأعلن تفاصيله في الوقت المناسب، أما الآن فاكتفي بالصمت ولن أؤكد أو أنفي الخبر".
من جهة أخرى قالت لقاء إنها انتهت من تسجيل أغنيتين وهما "كفاية كده" و"فداكي يا " وهي أغنية وطنية ستقوم بتصويرهما قريباً لكنها لم تستقر على المخرج بعد.
يذكر أن لقاء كانت متزوجة من الفنان حسين فهمي وأعلنا طلاقهما قبل أكثر من سنة.

 

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