حكومة روسيا: موسكو ستستعمل قواتها النووية في حالات معينة حال مهاجمتها

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روجوزين: «(موسكو) ستستعمل قواتها (النووية) في حال مهاجمتها في ظروف محددة، وعلى أي (معتدٍ) أن يدرك ذلك» . وأضاف «روجوزين» في تصريحات لقناة «روسيا اليوم»: «القوات النووية تمثل العامل الرئيسي للردع ومنع الاستفزازات ضد روسيا والاعتداء عليها»، مؤكدًا أن موسكو لم تقلل أبدًا من أهمية السلاح «النووي» . وأكد «روجوزين» أن صندوق البحوث الواعدة سيعمل على وضع خطة عسكرية للرد على استراتيجية الضربة العالمية السريعة، وهي الاستراتيجية الرئيسية التي تخطط لها الولايات المتحدة .

شبكةعيونالإخبارية

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