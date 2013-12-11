أخبار عاجلة

حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

حكومة روسيا: موسكو ستستعمل قواتها النووية في حالات معينة حال مهاجمتها

Google+ Print
حكومة روسيا: موسكو ستستعمل قواتها النووية في حالات معينة حال مهاجمتها حكومة روسيا: موسكو ستستعمل قواتها النووية في حالات معينة حال مهاجمتها
قال نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روجوزين: «(موسكو) ستستعمل قواتها (النووية) في حال مهاجمتها في ظروف محددة، وعلى أي (معتدٍ) أن يدرك ذلك».وأضاف «روجوزين» في تصريحات لقناة «روسيا اليوم»: «القوات النووية تمثل العامل الرئيسي للردع ومنع الاستفزازات ضد روسيا والاعتداء عليها»، مؤكدًا أن موسكو لم تقلل أبدًا من أهمية السلاح «النووي».وأكد «روجوزين» أن صندوق البحوث الواعدة سيعمل على وضع خطة عسكرية للرد على استراتيجية الضربة العالمية السريعة، وهي الاستراتيجية الرئيسية التي تخطط لها الولايات المتحدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية