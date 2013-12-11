حكومة روسيا: موسكو ستستعمل قواتها النووية في حالات معينة حال مهاجمتها

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روجوزين: «(موسكو) ستستعمل قواتها (النووية) في حال مهاجمتها في ظروف محددة، وعلى أي (معتدٍ) أن يدرك ذلك».وأضاف «روجوزين» في تصريحات لقناة «روسيا اليوم»: «القوات النووية تمثل العامل الرئيسي للردع ومنع الاستفزازات ضد روسيا والاعتداء عليها»، مؤكدًا أن موسكو لم تقلل أبدًا من أهمية السلاح «النووي».وأكد «روجوزين» أن صندوق البحوث الواعدة سيعمل على وضع خطة عسكرية للرد على استراتيجية الضربة العالمية السريعة، وهي الاستراتيجية الرئيسية التي تخطط لها الولايات المتحدة.إعلان - Ads إعلان - Ads