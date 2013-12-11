بالصور.. أهم صور وكالة الأناضول التركية لعام 2013

عرضت وكالة الأناضول التركية للأنباء مجموعة من الصور التقطها مصوروها خلال عام 2013 كأهم صور عرضتها الوكالة خلال هذا العام.

متظاهرون بميدان التحرير يحاولون مواجهة اعتداءات الشرطة خلال الأحداث، التي بدأت في ذكرى العام الثاني لثورة 25 يناير بالقاهرة. (30-1-2013)

مياه السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة تغمر بعض حدائق المنازل والأراضي الزراعية في ولاية موغلا التركية بمحيط أحد الطرق الرئيسية. (9-2-2013)

مقتل 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين، نتيجة سقوط طائرة عسكرية فوق أحد المباني في مركز العاصمة اليمنية صنعاء (19-2-2013) المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تزور أماكن تاريخية وسياحية بولاية نوشهير على هامش زيارتها تركيا. (25-2-2013) الدموع تملأ عينيّ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أثناء وقوفه أمام ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، في أنقرة خلال زيارة رسمية إلى تركيا. (5-3-2013) فنزويليون من مختلف الأعمار يصطفون في طوابير طويلة لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز. (8-3-2013) مواجهة بين المصلين وجنود إسرائيليين اقتحموا مسجد الأقصى في القدس عقب صلاة الجمعة. (8-3-2013) أهالي حي صلاح الدين في حلب يركضون خلف سواتر قماشية هربًا من رصاص القناصة. (10-3-2013)

عنصر من وحدات الجيش السوري الحر يحرس موقعا، حيث يقاتل الجيش الحر ضد نظام الأسد في سوريا. (10-3-2013) الأب «وجه الدين أرتان» يتصارع مع مياه الفيضان رابطًا نفسه بحبل بهدف الوصول إلى ولده المحاصر في المنزل بولاية موش التركية. (18-3-2013) الشرطة التركية تتدخل لمنع شخص من إيذاء نفسه بسكين أمام مبنى ولاية ملاطية. (7-4- 2013) سيدة تفقد ابنتها وحفيدتها في الانفجار الذي شهدته بلدة ريحانلي الحدودية بين تركيا وسوريا. (11-5-2013) فلسطينيون يُحدثون ثغرة فيما يطلقون عليه اسم «جدار الفصل العنصري»، الذي تصفه السلطات الإسرائيلية بـ«الجدار الأمني»، وذلك في القسم الفاصل بين العيزرية والقدس. (17-5-2013)



> الشرطة التركية تفرق مجموعة من المتظاهرين باستخدام المياه والغاز المسيل للدموع، إثر محاولة المجموعة تنظيم مسيرة من شارع الاستقلال إلى ميدان تقسيم، تضامنا مع الاعتصام في منتزه غزي المطل على الميدان. (1-6-2013) ألمان ينتظرون انحسار مياه السيول، ويستخدمون قوارب للتنقل في الشوارع، بعدما اجتاحت سيول استمرت أسبوعًا مدنًا عديدة في ألمانيا (7-6-2013). سيدة سورية تمكث لفترة طويلة بجانب جثمان ولدها عمر أحمد النيربي (23 عامًا)، حيث جرى تسليم نعشه إلى أسرته بعدما لقي مصرعه خلال الحرب الدائرة في سوريا. (15-6-2013)

> رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يخطب أمام حشد جماهيري تجمع تحت عنوان «احترام الإرادة الشعبية» بميدان في إسطنبول. (16-6-2013) الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وولداه في إحدى جلسات محاكمتهم في قضايا فساد، فضلا عن اتهام الرئيس المخلوع بإعطاء أمر بقتل متظاهرين. (20-6-2013) أنصار محمد مرسي ينظمون مظاهرة في ميدان رابعة العدوية، مطالبين بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي. (4-7-2013) دفن جثث تعود لضحايا حرب البوسنة إثر مراسم إحياء ذكرى الإبادة الجماعية بعد أن جرى جمع جثث تم التعرف على هويات أصحابها. (10-7-2013) نساء سوريات يقاتلن في الجبهة ضد قوات الأسد في مدينة حلب خلال الحرب الدائرة في سوريا، حيث تنخرط النساء في المعركة بعد تلقيهن التدريبات اللازمة. (11-7-2013) مصرع 3 أشخاص في حادث تفجير سيارة بالعاصمة الصومالية مقديشيو. (12-7-2013) أضرار جسيمة تلحق بحي الخالدية ومسجد خالد بن الوليد في مدينة حمص السورية، نتيجة قصفها بقذائف الهاون وقذائف صاروخية. (25-7-2013)