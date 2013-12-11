مانديلا ينضم إلى ناصر وأم كلثوم في قائمة أبرز 10جنازات بالعصر الحديث



> تقرير: مي محمد

شهد التاريخ جنازات جماهيرية ضخمة حضرها مئات الآلاف من المشيعين بل وصلت في بعض الأحيان إلى ملايين المشيعين، كان آخرها جنازة الزعيم الأفريقي نيلسون مالنديلا. حيث أُقيم حفل تأبين الرئيس السابق لجنوب أفريقيا في استاد سوكر سيتي بجوهانسبرج. كما أعلن رئيس دولة جنوب أفريقيا الحالي أن مراسم التأبين ستستمر لـ 12 يوما.

وبالرغم من سقوط الأمطار الشديدة، إلا أن أكثر من 30.000 شخص استطاعو الوصول إلى حفل تأبين مانديلا.

كما حرص العديد من زعماء العالم على حضور حفل التأبين، حيث وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وزوجته ميشيل مع جورج بوش، وهيلاري كلينتون إلى جنوب أفريقيا لحضور الحفل، كما تواجد رئيس الوزراء البريطاني ”ديفيد كاميرون”، ورئيس كوبا راؤول كاسترو، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومجموعة من السياسين البريطانيين مثل نيك كليج، جوردون براون ، توني بلير و جون ميجور، وولي عهد اليابان ناروهيتو ، و فريدريك دي كليرك آخر رئيس أبيض لجنوب افريقيا، ووريث العرش البريطاني الأمير تشارلز.

وحضر الحفل مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين وعارضين الأزياء في العالم كله، وكانت من بينهم الفنانة الأمريكية تشارليز ثيرون، والإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، والمغني بونو.

> وأضيفت جنازة مانديلا لقائمة أكبر وأبرز الجنائز في العالم التي شهدها التاريخ الحديث ومنها:

مايكل جاكسون 2012:

كانت جنازة نجم البوب الأمريكي مايكل جاكسون، خاصة وبحضور أفراد أسرته، ومع ذلك تم بث تشييع جثمانه في أنحاء العالم، وأغلقت الطرق في لوس انجلوس ويقدر عدد الذين اصطفوا في الخارج قرابة المليون شخص لتقديم العزاء.

جاء حفل تأبين جاكسون بأستاد “ستابلس” في مدينة لوس أنجليس بالولايات المتحدة الامريكية أسطوريا في حضور عدد هائل من مشاهير العالم لمشاركة جمهوره وأسرته الحزن على رحيله.

احتشد داخل الاستاد المقربين من العالمي جاكسون والذي بلغ عددهم ما يزيد عن 20 ألف، وعلى الرغم من أن الحفل أقتصر على حضور 20 الف شخص فقط إلا ان عشرات الأف تجمعوا في الساحات والميداين والكنائس الرئيسية في المدن الأمريكية لمتابعة حفل التابين أمام شاشات العرض العملاقة التي نقلت الحدث على الهواء مباشرة،

وقد دخل أشقاء مايكل جاكسون إلي الإستاد حاملين نعش شقيقهم ملك البوب مايكل جاكسون والذي تم صنعه من الذهب لتبدأ بعدها مراسم حفل التأبين الإسطوري في استاد “ستابلس” بلوس انجليس.

البابا يوحنا بولس الثاني 2005

يقدر عدد الذين حضروا جنازة البابا يوحنا بولس الثاني حول 4 مليون شخص، والذي توفي في روما عام 2005

وقد حضر مراسم التأبين خمسة ملوك وست ملكات وسبعين رئيسا ورئيسا للوزراء، بالإضافة إلى أكثر من مليونى مسيحى.

الأميرة ديانا 1997:

كانت وفاة الأميرة ديانا اشبه بالفاجعة على الشعب البريطاني، وتعد بطلة وطنية حيث توفيت بتاريخ 6 سبتمبر 1997 وسار في جنازتها قرابة ثلاثة ملايين مشيع والذين اصطفوا في شوارع لندن.

حضر تشييعها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير و سيدة أميركا الأولى حينها هيلاري كلينتون والعديد من كبار الشخصيات الأجنبية. وقد قال المنظمون انهم يريدون تخفيض عدد السياسيين من أجل استيعاب أصدقاء ديانا والأشخاص المرتبطين بالجمعيات الخيرية التي كانت تدعمها.

الزعيم الصيني ماو تسي تونغ 1976:

ادت وفاة الزعيم الصيني ماو تسي تونغ مؤسس جمهورية الصين الشعبية عام 1976 الى توقف الحركة والانشطة في البلاد حتى يشاهد الشعب جنازته التي حشدت الملايين في ساحة تيان آنمين في بكين.

اصطف ما يقارب 350,000 صيني لإلقاء نظرة أخيرة على جثمان ماو وحضر حوالى 750,000 صيني من فئات مختارة من الشعب تجمعا مختصرا أمام بوابة السلم الرباني

كما طٌلب من 800 مليون صيني أن يتوقفوا في الوقت ذاته عن العمل ثلاث دقائق كتحية للرئيس ماو.

.

أم كلثوم 5 فبراير 1975

بعد يومين من وفاة كوكب الشرق أم كلثوم في 3 فبراير 1975 بمستشفى المعادي في القاهرة، شيعت مصر جنازة شعبية ورسمية من النوع المهيب، وكانت ضخمة بوضوح وقد بلغ عدد المشيعين لجنازة كوكب الشرق أم كلثوم أكثر من 4 مليون شخص خرجوا لمشاهدة موكب الجنازة.

الرئيس جمال عبد الناصر 1970:

شيع قرابة 5 ملايين شخص جثمان الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، كما أعلنت مصر الحداد الرسمي أربعين يوما وقررت تعطيل المصالح والشركات والمدارس والجهات الحكومية ثلاث أيام.

كما احتشدت الملايين حول قصر القبة في القاهرة حيث كان جثمان عبد الناصر وفي يوم دفنه اكتظت الشوارع بملايين المصريين لمشاهدة الموكب وكانت الجماهير الباكية تصرخ باسم الزعيم “ناصر”

وقد اقتحمت الحشود صفوف البوليس مما أدى إلى وقوع مئات الجرحى وانطلقت جماهير تقدر بالملايين في مسيرات ومواكب مماثلة في معظم العواصم العربية.

وشاهد حوالى 350 مليون شخص في سائر أنحاء العالم كل ذلك على شاشات التلفزيون.

ويصف المؤرخون ناصر باعتباره واحدا من الشخصيات السياسية البارزة في التاريخ الحديث في الشرق الأوسط في القرن العشرين.

انادوراي 1969:

توفي رئيس ولاية “تامل نادو” في منطقة التاميل جنوب الهند “سى إن أنادوراي” في عام 1969 بعد صراع طويل مع مرض السرطان بعد 3 سنوات من توليه الرئاسة وهو صاحب جنازة حاشدة حضرها مابين 10 الى 15 مليون شخص حضروا لتشييعه .

الرئيس جون كيندي 1963 :

اصطف 300,000 شخص لمشاهدة مرور جثمان زعيمهم المقتول من البيت الأبيض إلى تلة الكابيتول التي كانت تمتلئ بـ 250,000 شخص آخر.

كما شيع مليون شخص الموكب من كاتدرائية القديس ماثيوز حيث أقيم القداس إلى المقبرة الوطنية كما شاهد ملايين الأميركيين هذه المراسم على شاشة التلفزيون.

غاندي 1948 :

ستمرت جنازة مهاتما غاندي لمدة خمس ساعات تجوب شوارع دلهي الجديدة والقديمة، وحضر ما بين مليون وثلاثة ملايين شخص عملية ذر رماده في مياه نهري غانغز و جومنا

وذر رماده أيضا فوق 50 نهرا مقدسا آخر في الهند مما أتاح لعشرة ملايين شخص مشاهدة الطقوس الدينية التي جرت