أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

صفاء حجازي تضع خطط قنوات "النيل للأخبار" و"صوت الشعب" و"راديو مصر" لشرح الدستور

Google+ Print
صفاء حجازي تضع خطط قنوات "النيل للأخبار" و"صوت الشعب" و"راديو مصر" لشرح الدستور صفاء حجازي تضع خطط قنوات "النيل للأخبار" و"صوت الشعب" و"راديو مصر" لشرح الدستور

كتب : انتصار حسنى الأربعاء 11-12-2013 17:16

عقدت صفاء حجازي، رئيسة قطاع الأخبار بماسبيرو، اجتماعًا مع كل من علي مبارك، رئيسة قناة النيل للأخبار، وماهر عبدالعزيز، رئيسة إذاعة راديو ، لوضع خطة قطاع الإخبار لشرح وتفسير الدستور للمواطنين من خلال استضافة خبراء وفقهاء في الدستور وحتى لا يكون هناك تضارب بين برامج القطاع في البرامج واستضافة الضيوف.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على ما يلي: بالنسبة للبرامج الرئيسية بقطاع الأخبار فقد تم تطويع فقرة ثابتة في برنامج "صباح الخير يا مصر" تُذاع يوميًا من 8 إلى 9 صباحًا بعنوان "دستور بلدنا"، والذي يقدم للمواطن شرحًا تفصيليًا لمواد الدستور من خلال استضافة أعضاء لجنة الخمسين ومتخصصين في القانون الدستوري، والبرنامج يذاع يوميًا في الثامنة مساءً ولمدة ساعة على شاشات القناة الأولى والقناة الفضائية المصرية وقناة "صوت الشعب"، كما تم الاتفاق على تخصيص حلقتين أسبوعيًا من برنامج "45 دقيقة" لشرح مواد الدستور. وبالنسبة لقناة النيل للأخبار، تم تخصيص برنامج بعنوان "خاص عن الدستور"، كما تم تخصيص فقرات داخل بعض برامج تُذاع يوميًا بالقناة لمناقشة مواد الدستور، وهي "برنامج هذا الصباح" و"همزة وصل" و"من القاهرة" برنامج قضايا تشريعية، ونفس الوضع تم على قناة "صوت الشعب" أستوديو البرلمان ودستور بلدنا.

أما إذاعة (راديو مصر) فتتم مناقشة مواد الدستور من خلال استضافة متخصصين وعمل لقاءات جماهيرية للوقوف على رأي المواطن في الدستور الجديد من خلال برنامجي "من قلب القاهرة" و"كلام وسط البلد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط