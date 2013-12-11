صفاء حجازي تضع خطط قنوات "النيل للأخبار" و"صوت الشعب" و"راديو مصر" لشرح الدستور

كتب : انتصار حسنى الأربعاء 11-12-2013 17:16

عقدت صفاء حجازي، رئيسة قطاع الأخبار بماسبيرو، اجتماعًا مع كل من علي مبارك، رئيسة قناة النيل للأخبار، وماهر عبدالعزيز، رئيسة إذاعة راديو مصر، لوضع خطة قطاع الإخبار لشرح وتفسير الدستور للمواطنين من خلال استضافة خبراء وفقهاء في الدستور وحتى لا يكون هناك تضارب بين برامج القطاع في البرامج واستضافة الضيوف.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على ما يلي: بالنسبة للبرامج الرئيسية بقطاع الأخبار فقد تم تطويع فقرة ثابتة في برنامج "صباح الخير يا مصر" تُذاع يوميًا من 8 إلى 9 صباحًا بعنوان "دستور بلدنا"، والذي يقدم للمواطن شرحًا تفصيليًا لمواد الدستور من خلال استضافة أعضاء لجنة الخمسين ومتخصصين في القانون الدستوري، والبرنامج يذاع يوميًا في الثامنة مساءً ولمدة ساعة على شاشات القناة الأولى والقناة الفضائية المصرية وقناة "صوت الشعب"، كما تم الاتفاق على تخصيص حلقتين أسبوعيًا من برنامج "45 دقيقة" لشرح مواد الدستور. وبالنسبة لقناة النيل للأخبار، تم تخصيص برنامج بعنوان "خاص عن الدستور"، كما تم تخصيص فقرات داخل بعض برامج تُذاع يوميًا بالقناة لمناقشة مواد الدستور، وهي "برنامج هذا الصباح" و"همزة وصل" و"من القاهرة" برنامج قضايا تشريعية، ونفس الوضع تم على قناة "صوت الشعب" أستوديو البرلمان ودستور بلدنا.

أما إذاعة (راديو مصر) فتتم مناقشة مواد الدستور من خلال استضافة متخصصين وعمل لقاءات جماهيرية للوقوف على رأي المواطن في الدستور الجديد من خلال برنامجي "من قلب القاهرة" و"كلام وسط البلد".