الأمطار تربك المحافظات..غرق الشوارع والمناطق المنخفضة فى القليوبية..إغلاق ميناء الإسكندرية بسبب الطقس..انخفاض الحركة المرورية بطرق الجمهورية..وانقطاع التيار الكهربائى فى بعض المناطق خوفًا من الحرائق

المحافظات - عادل ضرة ومحمد حسين وأحمد عبد الهادى بكير وجاكلين منير ومحمد فتحى ورانيا عامر وهند إبراهيم

شهدت محافظات الجهورية المختلفة صباح اليوم الثلاثاء، حالة من الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى فى بعض المناطق، وإغراق الشوارع والمناطق المنخفضة بمياه الأمطار بالقليوبية، بالإضافة إلى انخفاض الحركة المرورية بكل طرق المحافظات، ومن جانبهم استقبل الأهالى فى القرى والمدن تلك الأمطار بفرحة عارمة رغم الظروف التى تمر بها البلاد فى كل مجالات الحياة.

وتواصلت الأمطار بمختلف مناطق شمال سيناء مصحوبة برياح وانخفاض فى درجات الحرارة، حيث تجمعت المياه فى الشوارع، وتراجع بشكل ملحوظ سير الأهالى وقلت حركة السيارات، واستقبل الأهالى فى القرى الأمطار بالفرح الشديد رغم معاناتهم من انقطاع الكهرباء المستمر فى مناطقهم.

وتعرضت محافظة القليوبية، لموجات متتابعة من الأمطار الشديدة التى امتدت إلى مدن ومراكز المحافظة، وتسبب سقوط الأمطار فى إغراق الشوارع والمناطق المنخفضة بمياه الأمطار، ما أدى إلى انخفاض الحركة المرورية للمركبات بالطريق الزراعى "القاهرة – الإسكندرية".

ومن جانبه أعلن المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، حالة الطوارئ على مستوى مدن وأحياء القليوبية بعد أن شهدت الطرق الرئيسية بمحافظة القليوبية صباح اليوم الأربعاء حالة من الارتباك الشديد فى حركة المرور، بعد أن تعرضت لموجة الطقس السيئ كما شهدت عدد من المدن والقرى انقطاع الكهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية، وامتنع الأهالى عن الخروج من المنازل بسبب أحوال الطقس المتقلبة والبرودة الشديدة، وتأثرت حركة البيع والشراء واضطرت المحال للإغلاق بسبب انعدام حركة الزبائن بسبب العزوف عن الخروج.

واضطرت شركة الكهرباء إلى قطع التيار الكهربائى عن بعض من المناطق خوفًا من حدوث حرائق وتم رفع حالة الطوارئ القصوى فى أرجاء المحافظة، وفى الوقت نفسه أعلنت شركات الكهرباء حالة الطوارئ واستمرار العمل على مدار الـ24 ساعة المقبلة للتغلب على ما سينتج عن موجة الطقس السيئ.

وأعلنت مديرية الصحة بالقليوبية عن تشكيل غرفة طوارئ لإدارة الأزمة تحسبًا لوقوع حوادث مرورية على الطريق الزراعى والطرق السريعة الأخرى بنها - القاهرة وبنها - المنصورة وبنها الزقازيق، أو وقوع كوارث بسبب التقلب المفاجئ فى الطقس، وكذلك الطوارئ بالمستشفيات العامة بالقليوبية بمختلف المراكز لاستقبال الحالات بسبب الطقس السيئ وحوادث الطرق، وأعلنت مديرية الأمن وإدارات الحماية المدنية حالة الطوارئ لمواجهة أى حوادث تنشأ عن الطقس السيئ.

وفى السياق ذاته أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة، بسبب ارتفاع الأمواج وذلك حرصًا على سلامة السفن فى الميناء، بعد موجة من الطقس السيئ الذى شهدته الإسكندرية منذ مساء أمس، حيث هطول الأمطار بغزارة، وازدياد شدة الرياح.

من جهة أخرى شهد كورنيش الإسكندرية وبعض الشوارع الرئيسية شللاً مروريا بسبب تراكم مياه الأمطار فى بعض المناطق، خاصة بمناطق المندرة ومحرم بك ووسط الإسكندرية.

ومن ناحية أخرى شهدت محافظة المنوفية موجة من الطقس السيئ، فى عدة مدن ومنها منوف وأشمون وشبين الكوم حيث سقطت أمطار غزيرة مصحوبة ببرودة شديدة، وهو ما تسبب فى ارتباك، وشلل فى حركة المرور وخلو الشوارع من المارة، بسبب تدهور منظومة صرف مياه الأمطار والتى تظهر كل عام بشكل واضح فى مدينة شبين الكوم التى تعانى انسدادًا مستمرًا فى شبكة الصرف الصحى، الأمر الذى أدى إلى امتلاء الشوارع بالمياه، وانقطاع الكهرباء فى كل قرى المحافظة فى أوقات حيوية كما شهدت انقطاع الكهرباء لعدد من قرى مراكز منوف واشمون مجرد دقائق محدودة.

ففى محافظة الغربية تعرضت مدن وقرى المحافظة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حتى الآن لأمطار غزيرة ومتوسطة على جميع المناطق، ما أدى إلى إصابة جميع الطرق الرئيسية والفرعية بالشلل التام نتيجة تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار أسفل الأنفاق، منها نفق الخادم ونفق القرشى وستوتة وأسفل الكبارى من الناحيتين بينما فشلت أجهزة المحافظة والمدن فى شفط كميات المياه الغزيرة التى امتلأت بها الشوارع مع انسداد بالوعات المجارى برغم قيام سيارات الشفط بشفط المياه بالشوارع الرئيسية بالمحلة وطنطا بينما أدت المياه المختلطة بالطين فى إعاقة حركة السير خاصة فى الشوارع غير المرصوفة وطرق القرى الترابية، فى الوقت الذى أدت فيه الرياح إلى اقتلاع الأشجار التى سقطت على الطرق ما تسبب فى تعطيل الحركة المرورية فى بعض الطرق.