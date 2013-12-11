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حقيقة رفض جنوب أفريقيا لحضور منصور مراسم تأبين مانديلا

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حقيقة رفض جنوب أفريقيا لحضور منصور مراسم تأبين مانديلا حقيقة رفض جنوب أفريقيا لحضور منصور مراسم تأبين مانديلا

وردت انباء غير مؤكده حول رفض دولة جنوب أفريقيا تواجد الرئيس المؤقت عدلي منصور  او مندوبيه لحضور تأبين الزعيم الراحل نيلسون مانديللا.
وجاء ذلك الرفض من قبل سلطات جنوب أفريقا نظراْ لحين الانتهاء من تعليق عضوية في الاتحاد الافريقي.
الجدير بالذكر أنه قام الاتحاد الافريقي بتجميد عضوية مصر منذ ثورة يونيو  والاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوم 3 يوليو السابق.
ومن جانبنا  نؤكد بأن الرئيس عدلى منصور رئيس شرعى مؤقت للبلاد طبقا لنصوص الدستور المصرى الذى اعطى الحق لرئيس المحكمة الدستورية بتسلم سلطة البلاد فى حالة قيام الشعب بثورة واطاح برئيسه وقد قام الشعب المصرى بثورة فى 30-6 للأطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى

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