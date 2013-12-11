"العيوب الخلقية وسكر الحمل والعدوى البكتيرية".. أهم أسباب موت الجنين

كثيرا ما نسمع عن موت الأجنة، داخل رحم الأم، نتيجة لكثير من الأسباب وإصابة الأم ببعض الأمراض، لكن نجد كثيرا من الأمهات لم يهتممن بهذه المشكلة ويتجنبنها دون أن تعرف السبب.

يقول الدكتور صلاح سند، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العينى، إن هناك بعض الأسباب التى تؤدى إلى وفاة الجنين داخل رحم الأم أثناء الحمل، مثل العيوب الخلقية للجنين أو العدوى البكتيرية والفيروسية، التى تنتقل عن طريق الجو والدم، ووجود قصور شديد فى وظيفة المشيمة نتيجة عن وجود عيوب خلقية فى تكون المشيمة وارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل وتكوين أجسام مناعية تهاجم نسيج المشيمة وتؤدى لحدوث جلطات فى نسيج المشيمة.

ويضيف "صلاح"، أن من الأسباب الأخرى التى تؤدى إلى وفاة الجنين، داخل الرحم سكر الحمل الذى يصيب الأم ويزيد من نسبة العيوب الخلقية ووجود قصور فى تنفس الجنين واضطراب فى مستوى السكر، الذى يؤدى إلى وفاة الجنين، مشيرا إلى أن ضغط الدم المرتفع يحدث قصورا فى المشيمة أو تقلصا شديدا فى الأوعية الدموية نتيجة للارتفاع المفاجئ.

ويستكمل الطبيب فى حديثة أن انفجار كيس المياه حول الجنين نتيجة عدوى بكتيرية أو ضعف فى عنق الرحم، يحدث ضغط على الحبل السرى، مما يؤدى إلى وفاة الجنين، مضيفا أن الاختلاف فى فصيلة الدم "آر إتش"، بين الأم والأب، ينتج عنها اختلاف بين فصيلة الأم والجنين وذلك يؤدى إلى تكوين أجسام مناعية تؤدى إلى تكسير كرات الدم الحمراء فى الجنين مما يؤدى إلى الوفاة.