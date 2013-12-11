بالفيديو .. مباراة من ذاكرة أبو تريكة (7) - إنجاز مونديالي

مع وصولنا للأيام الكروية الأخيرة في مسيرة محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر يقدم FilGoal.com قصص المباريات الهامة في تاريخ الماجيكو في حلقات يومية.

بعدما كان لاعب الترسانة الموهوب في طريقه للزمالك انتقل للأهلي في يناير 2004 وبدأ مسيرة عامرة بالانجازات والبطولات مع الأهلي ومنتخب مصر.

شارك أبو تريكة مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2005 لكن الأهلي خسر مباراتين وحصل على المركز السادس.

وفي النسخة التالية، تغلب الأهلي على أوكلاند سيتي بهدفين لهدف ليعبر لنصف النهائي، لكن إنترناسيونال البرازيلي هزم الشياطين الحمر ليذهب رفاق الماجيكو للعب مباراة الثالث والرابع.

نجح أبو تريكة في قيادة الأهلي لتحقيق إنجاز تاريخي إفريقي في المشاركة الثانية له في المونديال، بقنص البرونزية من كلوب أمريكا بالفوز 2-1.

وترجم أبو تريكة سيطرة الأهلي على مجريات الشوط الأول بهدف رائع من ركلة ثابتة في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني تعادل سلفادور كاباناس للفريق المكسيكي برأسية جميلة قابل بها عرضية المخضرم بلانكو في الدقيقة 59.

لكن أبو تريكة أحد أفضل لاعبي نسخة 2006 من المونديال العالمي أحرز هدف الفوز قبل 11 دقيقة من النهاية بعدما تبادل الكرة مع فلافيو بشكل مميز.

شاهد ثنائية أبو تريكة