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ضعف المناعة يسبب الإصابة بفطريات الفم

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ضعف المناعة يسبب الإصابة بفطريات الفم ضعف المناعة يسبب الإصابة بفطريات الفم

هل من الممكن أن تتخيل وجود فطريات فى فمك، تتغذى وتتعايش داخله، وتتخذ مكانًا لها فى لسانك، قد لا تتصور هذا الأمر، إلا أنه حقيقة لا تقبل الجدال أو الشك، فالفطريات قد تتواجد على لسانك وتسبب عددًا من الأضرار داخل فمك، وتكثر الإصابة بالفطريات لدى الأطفال، وكبار السن، والأفراد الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، هؤلاء قد يفاجئون بنمو الفطريات لديهم، وهناك عدد من الأدوية تكون السبب فى وجود فطريات بالفم.

يوضح دكتور ياسر شهاب استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة أسباب وجوج الفطريات بالفم قائلا،: "تتواجد عدد من الأسباب التى تؤدى لوجود الفطريات بالفم، وقد يحدث ذلك نتيجة الحصول على أدوية تؤدى فى أثارها الجانبية للإصابة بالفطريات، ومن هذه الأدوية مضادات الكورتيزون، وأمراض السكر، وتلك التى تعالج جفاف الفم، مشيرًا إلى مخاطر الإصابة بالفطريات التى تنتقل من الطفل الرضيع للأم، ومن العلامات التى توضح الإصابة بالفطريات وجود علامات بيضاء على لسان الشخص المصاب، وقد تمتد آلام الفطريات للمرئ، فتسبب صعوبة بالبلع، مع ارتفاع درجة حرارة الجسم، وتتم معالجة تلك الفطريات باستئصال نسيج حى مصاب بالفطريات، أو فحص المرئ.

وأكد أن فطريات الفم تكشف وجود ضعف فى مناعة الشخص الأمر الذى تطلب تقوية المناعة، وفحص أى فطريات تظهر على الفم.

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مصر 365