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دول إسلامية تسحب التبرعات والطلاب من جامعة الأزهر

  • سياسية
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دول إسلامية تسحب التبرعات والطلاب من جامعة الأزهر دول إسلامية تسحب التبرعات والطلاب من جامعة الأزهر

كشف الدكتور حسين عويضة رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، عن سحب عدد من دول العالم الإسلامي طلابها وتبرعاتها من جامعة الأزهر الشريف بسبب الأحداث الجارية.

وأوضح عويضة في مداخلة هاتفية له في تغطية "بث مباشر" على قناة "سي بي سي" أن هناك محاولة للنيل من الأزهر ووسطيته وكسر هيبة الدولة عبر المظاهرات التي تحدث في مختلف أرجاء الجامعة.

واستنكر عويضة، قرار النيابة بالإفراج عن الأساتذة الجامعيين المتورطين في تحريض الطلاب على العنف وإخلاء سبيلهم بعد أن بذلت الشرطة مجهودًا في إلقاء القبض عليهم.

وحذر عويضة من تأخر الدولة في حماية الأساتذة الجامعيين وتأمينهم، وإلا سيتوقفون عن التدريس خلال أسبوع، بعد تدخل نقابة العلماء المصريين.

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