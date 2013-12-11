دجاج باللبن والثوم من مطبخ منال العالم

المقادير:

- 1 كيلوغرام دجاج مقطّع أرباع

التتبيلة:

- 2 كوب روب (لبن زبادي)

- 5 فصّ ثوم مهروس

- 2 ملعقة صغيرة ملح

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

- نصف ملعقة صغيرة بهار دجاج

- 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة

طريقة التحضير:

1- إغسلي الدجاج جيداً، ودعيه في مصفاة ليتخلّص من الماء.

2 -التتبيلة: في طبق زجاجي عميق، ضعي الروب والثوم والملح والفلفل والبهار والزيت، وقلّبي لتختلط المواد.

3- أضيفي قطع الدجاج، وقلّبي لتتغطى تماماً بالتتبيلة. غلّفي الطبق بقطعة من النايلون. وضعي الطبق في البراد لساعات عدة أولليلة كاملة.

4- سخّني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية. وأحضري طبق فرن مناسب.

5- ضعي قطع الدجاج في طبق الفرن، وزّعي خليط التتبيلة، وغطي الطبق بقطعة من ورق الألومنيوم.

6- ضعي الطبق في الفرن لمدة ساعة، لينضج الدجاج تماماً.

7- انزعي ورق الألومنيوم، وأعيدي الطبق الى الفرن لمدة 15 دقيقة ليتحمّر الدجاج ويصبح ذهبيّ اللون.

( مدة الطهي 60 دقيقة).

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).

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