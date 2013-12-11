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دجاج باللبن والثوم من مطبخ منال العالم

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دجاج باللبن والثوم من مطبخ منال العالم دجاج باللبن والثوم من مطبخ منال العالم

المقادير:
- 1 كيلوغرام دجاج مقطّع أرباع
التتبيلة:
- 2 كوب روب (لبن زبادي)
- 5 فصّ ثوم مهروس
- 2 ملعقة صغيرة ملح
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
- نصف ملعقة صغيرة بهار دجاج
- 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة

طريقة التحضير:
1- إغسلي الدجاج جيداً، ودعيه في مصفاة ليتخلّص من الماء.
2 -التتبيلة: في طبق زجاجي عميق، ضعي الروب والثوم والملح والفلفل والبهار والزيت، وقلّبي لتختلط المواد.
3- أضيفي قطع الدجاج، وقلّبي لتتغطى تماماً بالتتبيلة. غلّفي الطبق بقطعة من النايلون. وضعي الطبق في البراد لساعات عدة أولليلة كاملة.
4- سخّني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية. وأحضري طبق فرن مناسب.
5- ضعي قطع الدجاج في طبق الفرن، وزّعي خليط التتبيلة، وغطي الطبق بقطعة من ورق الألومنيوم.
6- ضعي الطبق في الفرن لمدة ساعة، لينضج الدجاج تماماً.
7- انزعي ورق الألومنيوم، وأعيدي الطبق الى الفرن لمدة 15 دقيقة ليتحمّر الدجاج ويصبح ذهبيّ اللون.

( مدة الطهي 60 دقيقة).
(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).

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