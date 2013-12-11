وزير الداخلية: لولا مساعدات الخليج "كنا وقعنا من زمان"

كتب : محمد بركات الأربعاء 11-12-2013 15:54

قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، في اجتماعه مع أعضاء النادي العام لأفراد الشرطة، مساء أمس، إن "مصر تمر بأزمة مالية طاحنة، ولولا المساعدات التي تحصل عليها من الدولة الخليجية، كنا وقعنا من زمان"، موضحًا أنه كعضو في الحكومة، يدرك جيدًا أبعاد الأزمة وتداعياتها، ومدى الخطر الملق بالبلاد، والذي يتطلب المزيد من العمل والجهد والتفاني لعبور الأزمة.

وحضر الاجتماع، أعضاء النادي العام لأفراد الشرطة، و29 ممثلًا عن النوادي الفرعية، واللواءات عبدالفتاح عثمان مساعد الوزير للعلاقات العامة والإعلام، واللواء عادل رفعت مساعد الوزير لقطاع شؤون الأفراد، واللواء أحمد فضل مدير الإدارة العامة للأفراد، و استمرالاجتماع لأكثر من 3 ساعات.

واستجاب الوزير، لعدد من المطالب، كان من أبرزها الموافقة على تعميم بدل ساعات العمل الإضافية في جميع قطاعات الوزارة، ومخاطبة وزارة المالية لتثبيت 2030 موظفًا مدنيًا بالوزارة، كما وافق على تعيين أسر مصابي الشرطة أسوة بالشهداء، وزيادة مكافأت نهاية الخدمة.

وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى طبيعة المرحلة الحالية، وأهميتها، وضرورة تجاوزها، والتحديات التي يواجهها جهاز الشرطة، مؤكدًا على ضرورة أن يدرك كافة العاملين بالجهاز المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم تجاه وطنهم.

وأوضح الوزير، أن جماعة الإخوان تسعى لنشر الفتنة من خلال استخدام التجمعات الطلابية والعمالية، في حركات احتجاجية، ومظاهرات تعطل المسيرة الديمقراطية والتنموية في البلاد.

وأكد إبراهيم، أن الأفراد والعاملين المدنيين، هم أحد أهم ركائز الوزارة ودعائمها الأساسية لتحقيق منظومة العمل الشرطي، مشيدًا بالروح العالية التي يعمل بها أمناء وأفراد الشرطة، وحجم الجهود والتضحيات، التي يقدمونها يوميًا، والتي تعكس تفانيهم بالعمل وقناعتهم برسالتهم السامية.

واستمع وزير الداخلية، إلى مطالب الحضور ومقترحاتهم، مؤكدًا أن سياسة الوزارة هي السعي بكل السبل لتوفير الاستقرار الوظيفي والنفسي لجميع رجال الشرطة من خلال تحسين أوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لهم.

وفي نهاية اللقاء، أكد ممثلو النادي العام والنوادي الفرعية، عزمهم على مواصلة الجهد والعطاء، إعلاءً لمصلحة الوطن، وإلتزامهم بتعليمات الوزارة.