أخبار عاجلة

حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

عبدالنور لسفيرة الدنمارك: إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال ستة أشهر

Google+ Print
عبدالنور لسفيرة الدنمارك: إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال ستة أشهر عبدالنور لسفيرة الدنمارك: إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال ستة أشهر
وزير الصناعة: سمحنا للقطاع الخاص باستيراد الغاز تيسيرا للمستثمرين

كتب : صالح إبراهيم الأربعاء 11-12-2013 16:03

قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، إن ماضية في تنفيذ برنامجها السياسي والاقتصادي الذي يتضمن إتمام الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال الستة أشهر المقبلة.

وأكد خلال لقائه أمس سفيرة الدنمارك بالقاهرة بيرنيلي كارديل وعدد من ممثلي الدنمارك العاملين في ، أن أهداف المسار الاقتصادي لبرنامج الحكومة يتضمن تقليل عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو، موضحًا أن الحكومة ستسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز لسد احتياجاتها من الطاقة.

وطالب بضرورة التزام المصانع بالمعايير البيئية للحصول على تصاريح باستخدام الفحم كمصدر للطاقة، موضحًا أهمية زيادة التجارة البينية بين مصر والدنمارك خلال المرحلة المقبلة وزيادة الصادرات المصرية للسوق الدنماركي، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 285 مليون دولار في عام 2012.

من جانبها، أكدت سفيرة الدنمارك بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيرة إلى أن الحكومة الدنماركية تدعم مصر سياسيًا واقتصاديًا خلال المرحلة الانتقالية.

وأشارت كارديل إلى حرص الحكومة الدنماركية على تعميق التعاون مع مصر في المجال الاقتصادي من خلال برنامج لشراكة الأعمال يستهدف زيادة الاستثمارات الدنماركية في مصر وزيادة حجم التجارة البينية، لافتة إلى إمكانية توسيع نطاق تلك الاستثمارات وجذب استثمارات دنماركية جديدة للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

كانت مشكلات الشركات الدنماركية، تركزت في عدم توافر الأمن في سيناء، بجانب مشكلات تتعلق بتوفير الطاقة وتسهيل إجراءات الإفراج عن المنتجات من معامل الهيئة العامة للصادرات والواردات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط