الرئيس منصور يعلن موعد الاستفتاء على الدستور السبت المقبل

كتب : أحمد البهنساوي الأربعاء 11-12-2013 16:41

قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، يُوجه كلمةً للشعب المصري، السبت المقبل، بمقر رئاسة الجمهورية.

صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن كلمة المستشار عدلي منصور الموجهة لأبناء الشعب المصري كافة؛ تأتي في إطار بدء الخطوات العملية لتجسيد أهداف ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.

وأضاف أن كلمة الرئيس ستتضمن إعلانه موعد انعقاد الاستفتاء العام على مشروع الدستور، الذي سيعد ــ بعد إقراره ــ أول استحقاق رئيسي لخارطة مستقبل مصر، كما سيوجه سيادته خلال كلمته الدعوة لكافة أبناء الشعب المصري للتكاتف والعمل البنّاء؛ إعلاءً لمصلحة الوطن.