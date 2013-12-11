فقيه دستوري: المادة 218 من الدستور تلزم الدولة بتحقيق نتيجة ملموسة في مكافحة الفساد

كتب : سلمى بدر الأربعاء 11-12-2013 16:43

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستور بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لتعديل الدستور، أن هناك دساتير عدة لا ينص فيها بشكل مباشر على وجود مفوضية لمكافحة الفساد، حيث إن هناك العديد من الدول تتناول الفساد في الدساتير بشكل غير مباشر مثل فرنسا، والتي وضعت مادة تنص فيها على وجود هيئة تتبع مباشرة الرئيس وتقدم له التقارير بشكل دائم عن كافة مؤسات الدولة للقضاء على الفساد.

وأضاف فوزي، خلال الجلسة الأولى بعد افتتاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، "لقد واجهتنا الكثير من المكشلات والفساد والتلوث بالإضافة إلى التطرف والتعصب الذي نشهده الآن وتراكم آثاره بما أدى إلى اقتران الجهل والفقر بالفساد المتفشي فأصبحت ثقافة الضجيج محل ثاقافة العمل والفكر وتخلى المجتمع عن القيم الدينية والسلوكية وانتشر الفساد في جرائم كثيرة".

وشدد على أن المادة 218 تلزم الدولة بمكافحة الفساد، حيث إن الالتزام يستوجب تحقيق نتيجة ملموسة في المجتمع.