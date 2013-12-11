بالصور...إمام الحرم المكي يلبس عباءته لمنتج الفيلم المسيء للرسول

ألبس عبدالرحمن السديس إمام الحرم المكي والرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عباءته للهولندي أرنولد فاندورم الذي اعتنق الإسلام مؤخرا وهو المشارك في إنتاج فيلم "فتنة" المسيء للرسول عليه الصلاة السلام.

جاء ذلك في مؤتمر حواري حول "الدفاع عن النبي محمد" في السعودية أمس الثلاثاء، واتهم "دورن" بعض الأطراف السياسية بـ"توظيف الوسائل الإعلامية لترسيخ الصورة السلبية للإسلام والمسلمين في تلك المجتمعات الأوربية".

وذكر فاندورم الصعوبات التي واجهته بعد إسلامه مؤخرا، قائلا: "العام الماضي كان صعبًا لي بسبب ابتعاد الناس عني بعد دخولي للإسلام وعدم رغبتهم بدخولي فيه،" متمنيًا أن يعتنقوا الإسلام مثله لأنه "الدين الصحيح والسليم"، مضيفا "لا يمكن أن أجد شيئا أكثر قوة من الإسلام."

ونوه السياسي الهولندي إلى أنه ليس المنتج الحقيقي المسيء للنبي محمد "فتنة"، الذي عمل عليه النائب الهولندي كيرت فيلدرز، وإنما "شارك فقط في نشره،" مؤكدًا بأنه يسعى بكل قوة وبالتنسيق مع المملكة العربية السعودية لإنتاج فيلم عن النبي "لمسح الصورة السيئة عنه".

شبكةعيونالإخبارية

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