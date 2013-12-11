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رئيس وزراء ليبيا ينفي قطع العلاقات مع مصر

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رئيس وزراء ليبيا ينفي قطع العلاقات مع مصر رئيس وزراء ليبيا ينفي قطع العلاقات مع مصر

نفى على زيدان رئيس الوزراء الليبى ما تردد من أنباء عن قطع العلاقات مع وطرد السفير الليبي.

وأكد زيدان – خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء – أن بلاده لن تقطع العلاقات مع مصر وتتعامل مع من يحكمها دون التدخل فى شؤونها.

وأوضح أن علاقات ليبيا بمصر أكبر من أى شخص بعينه ، مشددا على أنها علاقة رائدة وحميمة ويوجد تواصل بين البلدين على كافة المستويات.

وتابع زيدان – خلال المؤتمر- قائلا “إن علاقات ليبيا أكبر من أى شخص أو مجموعة أشخاص” ، مضيفا أنه قد يوجد بعض الخلافات ولكن العلاقات حميمة مع مصر.

ولفت الي أن مصر دولة جارة وشقيقة كبرى ولن نقطع العلاقات معها ، قائلا “ان السفير المصرى فى طرابلس موجود معنا معزز مكرم وكذلك سفيرنا بالقاهرة وقنصلنا بالاسكندرية”.

أ ش أ

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