رئيس وزراء ليبيا ينفي قطع العلاقات مع مصر

نفى على زيدان رئيس الوزراء الليبى ما تردد من أنباء عن قطع العلاقات مع مصر وطرد السفير الليبي.

وأكد زيدان – خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء – أن بلاده لن تقطع العلاقات مع مصر وتتعامل مع من يحكمها دون التدخل فى شؤونها.

وأوضح أن علاقات ليبيا بمصر أكبر من أى شخص بعينه ، مشددا على أنها علاقة رائدة وحميمة ويوجد تواصل بين البلدين على كافة المستويات.

وتابع زيدان – خلال المؤتمر- قائلا “إن علاقات ليبيا أكبر من أى شخص أو مجموعة أشخاص” ، مضيفا أنه قد يوجد بعض الخلافات ولكن العلاقات حميمة مع مصر.

ولفت الي أن مصر دولة جارة وشقيقة كبرى ولن نقطع العلاقات معها ، قائلا “ان السفير المصرى فى طرابلس موجود معنا معزز مكرم وكذلك سفيرنا بالقاهرة وقنصلنا بالاسكندرية”.

أ ش أ