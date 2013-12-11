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عضوة مكتب الأمم المتحدة: هيئة مكافحة الفساد لابد أن تستقل بذاتها

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عضوة مكتب الأمم المتحدة: هيئة مكافحة الفساد لابد أن تستقل بذاتها عضوة مكتب الأمم المتحدة: هيئة مكافحة الفساد لابد أن تستقل بذاتها

كتب : سلمى بدر منذ 25 دقيقة

أكدت زورانا ماركوفيك، الخبير الإقليمي لمكافحة الفساد، بمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمه، أنه من الجيد إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وأن هذا يعد أمرا إيجابيا في الانطلاق نحو الديمقراطية.

وأضافت ماركوفيك، في كلمتها بعد افتتاح مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، أنه لابد من توافر الإرادة والدعم السياسي الواضح لهيئة مكافحة الفساد، وأن تكون مستقلة بذاتها حتى لا يتم التدخل في شؤونها أثناء سير عملية التحقيقات في قضايا الفساد الموجودة.

وأشارت ماركوفيك إلى ضرورة توافر عوامل عدة تساعد على نجاح الهيئة، منها رصد ميزانية كبيرة لها حتى تتمكن من الكشف عن الفساد الموجود في المؤسسات وأن تحتوي لجنة قانونية ولجنة استشارية يستطيع ممن خلالها المواطنين التواصل وتقديم الشكاوى في قضايا الفساد، وأن تعمل على برامج تطوير التثقيف والتوعية بالفساد في المجتمع والتدريب على مكافحة ذلك.

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